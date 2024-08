- Un fuggitivo arrestato, altri tre ancora in fuga.

La fuga del fuggiasco è giunta al termine: un criminale che era riuscito a sfuggire da un luogo sicuro nella Bassa Baviera è stato catturato dalle autorità austriache. L'arresto è avvenuto giovedì sera durante un controllo stradale di routine vicino a Graz, in Stiria, come riferito dalle autorità.

Durante l'arresto, l'uomo non ha opposto resistenza e ora è detenuto in una prigione austriaca. Il portavoce della polizia non ha fornito ulteriori dettagli sull'operazione, citando ragioni investigative tattiche. La Procura di Regensburg ha richiesto l'estradizione del sospetto in Germania.

Consigli per il pubblico

Il 28enne aveva inizialmente fuggito con altri tre prigionieri dall'ospedale distrettuale di Straubing il 17 agosto. Il mandato di arresto europeo per i tre uomini rimanenti è ancora attivo. La polizia continua a ricevere e valutare quotidianamente i suggerimenti del pubblico.

Inoltre, la polizia sta conducendo interrogatori, esaminando filmati video e valutando potenziali punti di incontro e contatti per gli uomini - compresi all'interno dei loro cerchi familiari.

Fuga violenta

Sulla base delle indagini, i quattro uomini avrebbero presumibilmente sottoposto un membro del personale della clinica sabato sera. Avrebbero riportato che lo hanno aggredito, minacciato di morte e costretto ad aprire il cancello.

Date le "imminenti minacce alla vita", un dipendente della sicurezza ha aperto la serratura, come riferito dagli operatori della struttura, il distretto della Bassa Baviera. Dopo l'aggressione, i quattro detenuti hanno lasciato il membro del personale ferito e sono fuggiti a piedi.

Accuse: sequestro di persona e lesioni gravi

Le autorità hanno considerato gli uomini pericolosi a causa delle loro azioni durante la fuga e della dinamica del gruppo. Di conseguenza, è stato emesso un mandato contro di loro. La procura e la polizia criminale stanno indagando per sequestro di persona e lesioni gravi. Secondo la polizia, gli uomini erano in custodia presso il BKH per reati contro il patrimonio e la droga.

Le autorità invitano i cittadini a stare alla larga da individui sospetti e invece di contattare il numero di emergenza 110.

Conferma dell'arresto

La Procura di Regensburg non solo sta cercando l'estradizione del criminale catturato in Germania, ma anche dei tre fuggiaschi rimanenti. L'incidente di fuga violenta è avvenuto in un ospedale distrettuale a Straubing, in Germania.

Leggi anche: