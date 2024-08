- Un frequentatore di un festival armato di un coltello uccide tre persone.

Durante l'evento commemorativo del 650º anniversario di Solingen, si è verificato un incidente violento che ha causato tre morti e almeno cinque feriti gravi. Secondo il ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia, Herbert Reul, tra le vittime ci sono una donna e due uomini. Il sospetto è ancora a piede libero e non ci sono informazioni sulla sua posizione, come ha dichiarato un portavoce della polizia. Non sono state fornite informazioni dettagliate sull'aspetto del sospetto, causando preoccupazione tra gli investigatori.

Le indagini si concentrano su un unico sospetto, come suggeriscono le testimonianze raccolte dalla polizia finora. "Non abbiamo rilevato altre persone coinvolte in questo incidente", ha aggiunto il portavoce della polizia.

L'attacco è avvenuto alle circa 21:37. Subito dopo, è stato emesso un allarme di emergenza, facendo decollare almeno un elicottero, inviando numerosi veicoli di soccorso con luci lampeggianti e ambulanze verso la scena, bloccando le strade e facendo intervenire ufficiali armati per garantire la sicurezza dell'area.

Reazioni scioccate dopo l'incidente a Solingen

I testimoni oculari che si trovavano vicino all'incidente sono rimasti sotto shock. Al momento sono assistiti e interrogati per fornire ulteriori informazioni. Il sospetto è riuscito a fuggire nel caos e nella confusione che hanno seguito l'attacco, secondo un portavoce del ministero dell'Interno del NRW. L'aggressore ha mirato al collo delle vittime, che erano ospiti del festival. La scena del crimine remains under investigation, with the bodies still at the site and yet to be identified.

Le autorità hanno invitato il pubblico a segnalare qualsiasi attività sospetta al numero di emergenza, 110, invece di prendere in mano la situazione. La polizia di Wuppertal ha anche consigliato alle persone di evitare il centro di Solingen. L'attacco non è più classificato come una follia, ma come un'aggressione, con le azioni mirate dell'aggressore che sostengono questa classificazione.

Philipp Müller, uno dei organizzatori del festival, ha riferito al "Solinger Tagblatt" poco dopo l'attacco che nove persone hanno bisogno di tentativi di rianimazione. Migliaia di spettatori hanno obbedito all'invito di evacuare la piazza in modo tranquillo, prevenendo il panico generale.

Un giornalista del "Solinger Tageblatt" ha descritto la scena come "inquietante". L'atmosfera festosa si è rapidamente trasformata in shock e ha incontrato visitatori con gli occhi pieni di lacrime.

Herbert Reul, ministro dell'Interno del NRW (CDU), è arrivato sulla scena durante la notte e sembrava visibilmente turbato. "Qualcuno ha iniziato a pugnalare le persone a caso", ha dichiarato Reul. "Siamo profondamente scioccati e in lutto insieme nel Nord Reno-Westfalia".

Il sindaco di Solingen, Tim Kurzbach, ha espresso il suo sgomento per gli eventi su Facebook. "Gli eventi a Solingen mi hanno lasciato sotto shock", ha scritto Kurzbach.

Il presidente del governo del NRW, Hendrik Wüst, ha espresso i suoi sentimenti sull'incidente sui social media: "Un atto di violenza insensato e brutale ha colpito il nostro paese nel suo nucleo".

Veronica Ferres, un'attrice nata a Solingen, ha espresso la sua solidarietà su Instagram: "Prego per la mia famiglia, gli amici e tutte le vittime ferite".

Solingen ha ufficialmente interrotto le celebrazioni del suo anniversario dopo l'incidente. Le celebrazioni del 650º anniversario di Solingen, previste per venerdì e domenica, erano inizialmente programmate per svolgersi. Tuttavia, dopo che l'attacco ha causato tre morti e numerosi feriti gravi, Solingen ha annullato l'intero festival per celebrare il suo 650º anniversario e ha cancellato tutti gli eventi previsti per sabato e domenica.

Despite the ongoing investigation, no other individuals have been identified as being involved in the incident beyond the primary suspect. The public is urged to remain vigilant and report any suspicious activities to the authorities.

