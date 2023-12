Un fotografo rivela i colori nascosti della periferia di Istanbul

Sia che ritragga vivaci grattacieli in un cielo limpido, sia che si diletti con piccoli dettagli architettonici, il fotografo trentacinquenne rappresenta la metropoli turca come un parco giochi color pastello.

"Avete visto la parte storica, antica e nostalgica della città", ha detto in un'intervista telefonica. "Questo tipo di fotografie sono molto belle e piacciono anche a me. Ma fin dall'inizio volevo fare qualcosa di diverso".

Perlustrando la periferia della città, Torun ha un solo requisito quando sceglie gli edifici da immortalare: che siano di colori vivaci. Poi usa composizioni intelligenti per rivelare le geometrie nascoste delle strutture: le scale che si insinuano angolosamente verso gli ingressi o il rivestimento a motivi delle facciate dei sobborghi.

Ma il fotografo, che vive a Istanbul dal 2001, non si illude che il suo sia un ritratto del tutto accurato (è aperto all'uso di Photoshop per abbellire le immagini e aumentarne le tonalità sature). Né sostiene che le immagini siano rappresentative dei quartieri in cui sono state scattate.

"I turisti non ci andrebbero e non suggerirei loro di farlo", ha ammesso.

Periferie in evoluzione

Le immagini possono presentare un ritratto irrealisticamente solare della vita nei sobborghi, ma illuminano anche una rara luce su quartieri in rapido cambiamento. La popolazione di Istanbul è raddoppiata dall'inizio degli anni '90 ed è la periferia ad aver assorbito la maggior parte di questa crescita.

Torun stima che la maggior parte degli edifici ritratti nelle sue foto abbia meno di cinque anni.

"È in continua evoluzione", ha detto a proposito delle periferie di Istanbul. "Tante persone si trasferiscono in città, quindi c'è sempre richiesta di nuovi alloggi, e cambiano anche le nuove tecnologie e gli approcci all'architettura.

"Ma non lo si vede nel (centro della città), perché queste cose accadono nella parte in via di sviluppo della città - la periferia, i confini".

Il suo occhio acuto per le forme strutturali deriva da quasi otto anni di lavoro come progettista architettonico. Durante questo periodo, Torun ha lavorato principalmente su edifici residenziali, proprio quelli che ora pubblica sul suo account Instagram e per i quali le immagini sono state inizialmente realizzate.

Con le loro linee decise e la prospettiva appiattita, le immagini sono chiaramente adatte alla piattaforma (dove ha oltre 150.000 follower). Sebbene oggi Torun venda stampe ed esponga in fiere internazionali di fotografia, le sue immagini giocose sono semplicemente pensate per piacere.

È un sintomo, forse, dell'indole sanguigna del fotografo.

"Il tuo lavoro è una sorta di riflesso di te stesso", ha detto. "Quindi cerco di diffondere vibrazioni positive attraverso il mio lavoro. Credo che faccia parte della mia personalità".

Fonte: edition.cnn.com