Un fotografo documenta le maschere rituali più drammatiche del mondo

L'incontro con l'uomo mascherato si concluse amichevolmente, ma piantò il seme di un'idea che avrebbe richiesto più di tre decenni per essere realizzata. Dopo aver trascorso altri 10 anni a documentare le tribù e le tradizioni dell'isola, Rainier era "preso".

"Ho deciso di seguire le tracce delle maschere tradizionali in tutto il mondo", ha detto il fotografo 61enne al telefono dagli Stati Uniti.

E così ha fatto, scattando ritratti drammatici di sciamani mongoli, monaci bhutanesi e portatori di maschere di sei continenti. Il suo nuovo libro, intitolato semplicemente "Mask", raccoglie più di 130 immagini, mettendo in evidenza la loro diversità di aspetto e funzione.

Usate nelle iniziazioni, nei matrimoni e nelle cerimonie di passaggio all'età adulta - spesso da coloro che credono di poter entrare in contatto con il mondo degli spiriti - le maschere rappresentano divinità, animali e antenati. Alcune appaiono abbastanza tranquille, ma molte di quelle presenti nella collezione di Rainier assumono sembianze inquietanti e ultraterrene: demoni dagli occhi spalancati e bestie dai denti aguzzi.

Il progetto si concentra in gran parte su culture tribali remote. Ma i ritratti presentano anche costumi più familiari: I samurai giapponesi e le maschere a forma di teschio utilizzate per il Giorno dei Morti in Messico. Nei suoi viaggi, Rainier si è persino recato nella campagna austriaca dove, alla vigilia della festa di San Nicola, gli abitanti dei villaggi alpini combinano le credenze cristiane e pagane indossando maschere "krampus", metà capra e metà demone.

L'unica condizione posta da Rainier era che le maschere fotografate fossero ancora utilizzate nei rituali odierni: "Volevo esprimere all'osservatore che sono, in effetti, vive", ha detto, "che non sono semplicemente pezzi di legno o di stoffa che si trovano dietro il vetro del museo locale".

Saranno anche vivi, ma molti dei rituali documentati sono in pericolo, ha detto Rainier, che si è descritto come in una "corsa contro il tempo, mentre la modernità - come uno tsunami - travolge il mondo".

"Considero il mio ruolo di fotografo quello di archiviare le tradizioni", ha aggiunto. "Non per i posteri, ma per la possibilità che ci sia un giovane in Nuova Guinea che, tra 50 o 60 anni, guardi queste immagini e veda suo nonno o bisnonno fare una danza che è andata perduta da tempo, e che magari riprenda il costume e balli".

"La fotografia può svolgere un ruolo davvero potente nel rivitalizzare, mantenere e amplificare le tradizioni in tutto il mondo".

Umanità comune

Nonostante le differenze estetiche e funzionali, i costumi sono legati da elementi comuni. Tutte le maschere alludono in qualche modo al mondo naturale, ha detto Rainier, sia in senso letterale - assomigliano a orsi in Canada, corvi in Alaska o farfalle in Burkina Faso - sia in senso più spirituale.

"Fin dagli albori dell'umanità abbiamo indossato maschere, che rappresentano culture che vivono nella natura, che venerano la natura, che la temono", ha detto Ranier, i cui precedenti libri sulle culture indigene e tradizionali includono uno sui tatuaggi di tutto il mondo. "Usano questi costumi per connettersi con qualcosa che è al di là della Terra".

L'uso pervasivo delle maschere attraverso le culture, le religioni e le epoche rivela anche qualcosa di universale sull'umanità, suggerisce Rainier, indicando i costumi di Halloween come un'espressione moderna dello stesso fenomeno. Sia che servano da tramite per l'altro mondo o che significhino riti di passaggio, le maschere "permettono al semplice umano mortale di diventare qualcosa di più", ha aggiunto.

Per illustrare il punto, Rainier racconta di uno sciamano che lo avvertì che sarebbe "entrato rapidamente in trance" una volta indossata la maschera: "La maschera serviva letteralmente da catalizzatore per cambiare subito la sua personalità".

Il suo lavoro, tuttavia, cerca di catturare il carattere del costume, non di chi lo indossa.

"Sto cercando di documentare lo spirito della maschera, di trasmettere all'osservatore un senso di spirito e di sacralità, di ciò che le maschere e i loro ruoli rappresentano", ha spiegato.

Rainier, che in passato è stato assistente del famoso fotografo di paesaggi Ansel Adams, considera i suoi ritratti anche come "ambientali", con sfondi che spesso catturano l'attenzione quanto i soggetti stessi. Le immagini assumono talvolta una qualità drammatica, quasi sinistra, con nuvole cupe o sfondi smorzati che creano un senso "di sventura, di oscurità e di realismo magico", come dice lui stesso.

Tuttavia, Rainier descrive i rapporti con i suoi soggetti come rapporti di amicizia. A volte ci vogliono anni (e numerose visite senza la sua macchina fotografica) per guadagnare la fiducia necessaria. E sebbene il fotografo consideri il suo ruolo come quello di un archivista, non ha disdegnato di partecipare ai numerosi rituali di cui è stato testimone nel corso degli anni.

"Ci sono stati momenti in cui ho posato la macchina fotografica e ho ballato intorno al fuoco", ha detto Rainier, che ora possiede una sua considerevole collezione di maschere.

"Penso che, come fotografo, sono lì per fare il mio lavoro, ma non esiste l'obiettività. Ci si lascia prendere dall'emozione e dall'eccitazione".

"Mask", pubblicato da Earth Aware Editions, è disponibile ora.

Fonte: edition.cnn.com