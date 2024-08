- Un forte terremoto scuote il sud-ovest del Giappone

Un forte terremoto ha scosso la parte sud-ovest del Giappone. Dopo un corrispondente avviso dell'Agenzia Meteorologica, sono state registrate onde tsunami fino a un metro di altezza lungo la costa della principale isola meridionale di Kyushu. Non ci sono state inizialmente segnalazioni di vittime o danni gravi. Inoltre, non sono state trovate irregolarità nelle centrali nucleari della regione a causa dei tremori di magnitudo 7.1, secondo i media giapponesi. Il terremoto si è verificato al largo della prefettura di Miyazaki. Nei negozi, i beni sono caduti dagli scaffali, come mostrato in TV. I servizi dei treni ad alta velocità sono stati interrotti dai tremori. Il Giappone, un Paese insulare, è uno dei paesi più sismici del mondo.

Le autorità giapponesi hanno emesso un'allerta tsunami dopo il terremoto. Molti residenti giapponesi si sono affrettati verso le zone più elevate a causa della minaccia delle onde tsunami.

