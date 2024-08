- Un forte evento meteorologico nel nord dell'Assia causa notevoli perdite finanziarie

Un temporale selvaggio ha causato ingenti danni finanziari, stimati in milioni di euro, nella regione di Kassel. Il paese di Reinhardshagen ha registrato circa 170 chiamate di emergenza venerdì sera, come annunciato sabato mattina dal portavoce dei vigili del fuoco volontari di Reinhardshagen.

In questi incidenti, le cantine delle case sono state allagate e gli alberi sono caduti sulle case, sulle auto o sulle strade. Alcune strade sono state anche inondate. Fortunatamente, non sono state segnalate feriti, come confermato dal portavoce.

Nel frattempo, il squadra di soccorso è stata fortemente coinvolta a Trendelburg, come riferito dal portavoce della polizia della North Hesse. Anche lì non sono state segnalate feriti.

La squadra di soccorso è stata派遣 per gestire diverse situazioni oltre Reinhardshagen, poiché altre comunità hanno incontrato difficoltà. Le aree colpite hanno richiesto l'aiuto di questa altra squadra, nota come 'unità di aiuto comunitario'.

