Un fondo di esplosivi della seconda guerra mondiale scoperto nel centro chimico di Zeitz

Al complesso industriale Zeitz è stato rinvenuto un ordigno della Seconda Guerra Mondiale durante alcuni lavori edili. Le autorità del Burgenlandkreis hanno riferito che il dispositivo esplosivo di quasi 250 kg verrà smantellato in sicurezza giovedì pomeriggio. Le aziende presenti in un raggio di 500 metri che potrebbero essere interessate sono state istruite ad evacuare i locali. Le aree residenziali sono esenti dagli ordini di evacuazione. Circa tre settimane fa, un altro ordigno carico di esplosivi è stato scoperto sul sito e successivamente fatto detonare.

A causa della scoperta della bomba della Seconda Guerra Mondiale, le aziende vicine sono state consigliate di prepararsi per un'evacuazione giovedì, poiché si tratta di una situazione di emergenza. Tuttavia, i residenti sono stati rassicurati che non devono evacuare, poiché la loro sicurezza non è a rischio in questa emergenza.

