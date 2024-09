- Un fiore per l'artista romantico Caspar David Friedrich

Per celebrare il 250º compleanno, una nuova varietà di rosa viene dedicata al pioniere del Romanticismo tedesco, Caspar David Friedrich, a Dresda. La cerimonia di battesimo è prevista per questo giovedì durante i festeggiamenti per il compleanno di Dresda a Neumarkt. La ministra della Cultura Barbara Klepsch (CDU), madrina d'onore, ha espresso il suo entusiasmo per la rosa Caspar-David-Friedrich. Secondo le sue dichiarazioni, la rosa dovrebbe riflettere la dedizione dell'artista romantico verso l'eleganza della natura. La rosa è stata accuratamente coltivata in onore dell'anniversario.

La nuova rosa Caspar-David-Friedrich sarà coltivata e esposta nei giardini botanici di Dresda, arricchendo la bellezza della città che Friedrich un tempo ha ritratto nei suoi dipinti. Dopo la cerimonia di battesimo, i visitatori di Neumarkt a Dresda potranno ammirare la rosa Caspar-David-Friedrich durante i festeggiamenti per il compleanno della città.

Leggi anche: