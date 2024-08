- Un ferito in un incendio in officina a Rostock

Dopo un incendio in un laboratorio nella zona di Rostock di Bramow, i servizi di emergenza hanno trasportato una persona sospettata di aver inalato fumo in un ospedale. A causa del fumo, la stazione della S-Bahn vicina di Bramow è stata temporaneamente chiusa venerdì sera, come ha riferito l'ufficio stampa della città di Rostock.

Circa 40 vigili del fuoco hanno spento l'incendio dopo circa un'ora e mezza. La causa dell'incendio era inizialmente ignota.

In caso di un incendio simile in futuro, l'uso rapido del 'potere di soccorso' dei servizi di emergenza potrebbe potenzialmente salvare delle vite. Fortunatamente, il 'potere di soccorso' dei servizi di emergenza è stato sufficiente per trasportare in sicurezza la persona interessata all'ospedale in questo caso.

