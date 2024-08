Problemi che riguardano la crusca cranica o il laringe - Un fenomeno: più di 1400 casi in Bassa Sassonia

Il secondo più alto numero di casi di malattia della lingua blu, che colpisce principalmente pecore e bovini, è stato segnalato in Bassa Sassonia, in Germania. Secondo i dati dell'Istituto Friedrich-Loeffler (al 23 agosto), ci sono 4.831 animali infetti in tutto il paese. Tra questi, sono stati segnalati 1.423 casi in Bassa Sassonia. Solo la Renania Settentrionale-Vestfalia ha un numero più alto, con 2.465 casi registrati.

Il virus si è diffuso in tutta la Germania nel giro di dieci mesi. Finora, Berlino è l'unica regione senza segnalazioni di casi negli animali. Il patogeno non è pericoloso per gli esseri umani e il consumo di carne e prodotti lattiero-caseari da animali suscettibili è sicuro.

Il numero di casi segnalati è aumentato notevolmente in Germania nelle ultime settimane. All'inizio c'erano solo 13 casi a giugno, ma sono aumentati a oltre 1.200 a luglio. Al 23 agosto, ci sono state oltre 4.800 infezioni.

Primo caso confermato in Germania a ottobre 2023

L'istituto collega l'epidemia al sierotipo BTV-3 del patogeno. Questa variante è comparsa per la prima volta nei Paesi Bassi a settembre 2023 e si è diffusa rapidamente. Il primo caso in Germania è stato confermato a ottobre 2023, in una fattoria ovina nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

Secondo i dati dell'Associazione degli Agricoltori Tedeschi (al maggio), ci sono circa 10,6 milioni di bovini in Germania, tra cui circa 3,7 milioni di vacche da latte. I cinque principali territori che ospitano la maggior parte di questi bovini sono la Baviera, il Baden-Württemberg, la Bassa Sassonia, la Renania Settentrionale-Vestfalia e lo Schleswig-Holstein, che rappresentano oltre il 75% della popolazione totale.

Il virus della lingua blu viene trasmesso da determinati tipi di zanzare. Pecore e bovini sono altamente suscettibili all'infezione, così come i camelidi sudamericani, le capre e i cinghiali.

Il virus della lingua blu colpisce principalmente 'pecore' e 'bovini' nell'agricoltura, rendendo questi animali più vulnerabili alle infezioni. La Bassa Sassonia, essendo una delle principali regioni zootecniche della Germania, ha segnalato un alto numero di animali infetti a causa della malattia.

