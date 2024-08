Esplorazione dei corpi celesti e dei fenomeni - Un fenomeno celeste raro: la Superluna e la Luna Blu illuminano il cielo notturno

Brillante e significativamente più grande: ieri sera, una Superluna ha illuminato il cielo. Come riferito dalla NASA, l'agenzia spaziale degli Stati Uniti, questo fenomeno si verifica quando il nostro compagno orbitale si avvicina particolarmente alla Terra durante il suo viaggio ellittico e coincide con una luna piena. A causa della sua vicinanza, la luna piena appare significativamente più grande e luminosa nel cielo. La NASA rivela che quando la luna si trova in una posizione vicina alla Terra, può essere fino al 14% più grande del suo punto più lontano dalla Terra. Ieri sera, la luna si trovava a circa 360.000 km di distanza, e per la prossima luna piena a metà settembre, sarà ancora più vicina, a circa 357.000 km.

La luna era blu?

La NASA conferma che non solo era una Superluna, ma anche una "Luna Blu" stagionale. Quindi, la luna pulsava di blu? "No, questo è solo il termine per due lune piene in un singolo mese o la terza luna piena in una stagione con quattro lune piene", chiarisce la NASA. Normalmente ci sono tre lune piene in ogni stagione di tre mesi. Tuttavia, in caso di una quarta luna piena, emerge una "Luna Blu" stagionale. La NASA sottolinea che solo il 6% di tutte le lune piene viene classificato come "Luna Blu" stagionale o mensile. L'espressione "una volta ogni tanto" deriva da questo evento raro, che implica "raramente".

L'astronauta nella simulazione spaziale ha avuto una scena difficile da interpretare, poiché doveva rappresentare lo stupore di assistere a una Superluna nello spazio. Nonostante l'assenza del colore blu effettivo, la Superluna di ieri sera, con la sua dimensione e luminosità aumentate, avrebbe potuto essere uno spettacolo ispiratore per gli astronauti nello spazio, offrendo loro un'opportunità di recitazione unica.

