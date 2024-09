Un fenomeno aereo non identificato in Lettonia si rivela essere un gruppo di creature avicole alle 22:29.

Incidente in Lettonia: Oggetto Non Identificato Si Rivelava Essere Un Gruzzoletto Di Uccelli Un sospetto ingresso in territorio lettone da parte di un oggetto aereo sconosciuto si è rivelato essere una situazione innocua. L'oggetto, che si era avvicinato al confine dalla Bielorussia e lo aveva attraversato nella regione orientale di Kraslava, è stato identificato come un gruppo di uccelli. Lo ha riferito l'agenzia di stampa lettone Leta, con la conferma delle forze aeree. In precedenza, il ministero della Difesa a Riga aveva annunciato la rilevazione di un oggetto non identificato, portando alla scrambling di caccia della NATO dalla loro base di Lielvarde per monitorare la situazione. Tuttavia, non sono state localizzate minacce potenziali.

21:59: Moldova e Germania Rafforzano la Cooperazione in Cybersecurity Moldova e Germania intendono rafforzare le loro difese contro la "guerra indiretta di Putin" con un patto sulla cybersecurity. Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso l'intenzione di continuare a utilizzare questa strategia contro l'Europa e in particolare la Moldova come mezzo di disturbo, secondo quanto dichiarato dal ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock a Chisinau. Baerbock ha sottolineato l'importanza di intensificare gli sforzi attraverso l'utilizzo di attrezzature IT, lo scambio di informazioni e la formazione per proteggere la Moldova dagli attacchi informatici e smascherare la disinformazione.

21:12: Critico Russo Condannato a Campo di Lavoro Un uomo di 38 anni a Mosca è stato condannato a cinque anni di lavori forzati per aver criticato il conflitto russo in Ucraina durante un sondaggio pubblico. L'uomo, che aveva precedentemente ammesso di "discreditare l'esercito" alla fine di aprile, aveva inizialmente ricevuto una condanna a cinque anni di lavoro correttivo ma era rimasto libero. Tuttavia, il pubblico ministero ha fatto appello per una punizione più severa, che è stata concessa dalla corte di Mosca, ordinando all'uomo di scontare cinque anni in un campo di lavoro. È stato immediatamente preso in custodia dopo l'annuncio della sentenza.

20:23: Forze Ucraine Segnalano Distruzione di Magazzini di Munizioni Russi Il comando militare ucraino afferma di aver distrutto diversi magazzini di munizioni appartenenti alle forze russe nei territori occupati. Il comando navale di Kyiv ha dichiarato che questi depositi sono stati scoperti vicino a Mariupol e successivamente attaccati e distrutti con razzi. Tonnellate di munizioni sono state probabilmente distrutte, sebbene l'autenticità di queste affermazioni non possa essere verificata.

19:36: Italia Fornirà un Secondo Sistema di Difesa Aerea Avanzato all'Ucraina L'Italia consegnerà un secondo sistema missilistico antiaereo SAMP/T all'Ucraina a settembre, ha annunciato il ministro della Difesa Guido Crosetto a Roma. Il sistema avanzato è in grado di tracciare numerosi obiettivi contemporaneamente e di intercettarne fino a dieci. È l'unico sistema di questo tipo prodotto in Europa in grado di contrastare i missili balistici.

19:02: Stimati 38.000 Soldati Russi Impegnati nella Controffensiva di Kursk Il comando militare russo starebbe schierando circa 38.000 soldati nella controffensiva nella regione di confine di Kursk, secondo un rapporto di un alto ufficiale dell'intelligence ucraina citato dal Financial Times. Alcuni di questi soldati sono stati trasferiti dalla Ucraina meridionale. Finora, gli attacchi non sono su larga scala, con Mosca che ha bisogno di schierare ulteriori brigate temprate dal combattimento per ottenere guadagni significativi. Il presidente ucraino Selenskyj ha recentemente suggerito che erano necessari 100.000 soldati russi per respingere efficacemente la controffensiva ucraina a Kursk.

18:22: Esercito Ucraino Intercetta Uomini Rifugiati in Fuga Dopo due anni e mezzo di conflitto, l'esercito ucraino sta cercando nuovi reclute. Tuttavia, molti uomini stanno cercando di fuggire in paesi confinanti come la Moldova per evitare il servizio militare. Questi uomini vengono fermati al fiume confine del Dnister.

17:44: Risolto il Mistero degli Aeromobili Russi Coperti di Gomme Nell'estate del 2023, i soldati russi hanno iniziato a coprire alcuni dei loro aeromobili militari con pneumatici d'auto per un motivo sconosciuto. Questo fenomeno sconcertante è stato ora apparentemente spiegato da un alto ufficiale del comando militare degli Stati Uniti. Secondo Shuyler Moore, direttore tecnico del Comando Centrale degli Stati Uniti, lo scopo di questo atto è confondere i sistemi di mira dei missili moderni. "Quando i pneumatici vengono fissati alle ali, diversi modelli di visione computerizzata hanno difficoltà a riconoscerli come aeromobili", ha spiegato Moore in una tavola rotonda ospitata dal think tank statunitense Center for Strategic and International Studies (CSIS). In precedenza si era ipotizzato che le gomme potessero fornire una protezione supplementare contro i droni kamikaze.

16:56: Soldati Russi Bombardano Miniera di Carbone Ucraina I soldati russi stanno avanzando nella città mineraria ucraina di Wuhledar, dove hanno fatto esplodere una delle più grandi miniere di carbone del paese. Le riprese mostrano l'esplosione e il successivo crollo della struttura sulla bocca principale della miniera. Si dice che nella vena della miniera siano accumulate più di 150 milioni di tonnellate di carbone.

16:19: Pistorius Vede le Spese per la Difesa come "Sfida" Dopo l'allocazione di un fondo speciale di 100 miliardi di euro, il ministro federale della Difesa Boris Pistorius vede ulteriori richieste di finanziamento per il futuro finanziamento della Bundeswehr. "Il fondo speciale si esaurirà entro la fine dell'anno", ha dichiarato il ministro SPD dopo una visita alle truppe a Saarlouis. "Poi vedremo da dove verrà il finanziamento aggiuntivo". Pistorius si riferisce ai 80 miliardi di euro previsti per le spese della difesa nel progetto di bilancio del governo federale per il 2028. "Credo che quello sia un punto di partenza, perché dovranno essere stabiliti finanziamenti extra per l'acquisizione e l'infrastruttura". Ha aggiunto: "Quello rimane una sfida monumentale e centrale".

15:51: Ucraina Attacca Zone Residenziali a Belgorod, in Russia L'Ucraina continua ad attaccare città russe, concentrandosi su Belgorod vicino al confine condiviso. Diversi veicoli e un edificio residenziale sono stati completamente distrutti, lasciandone altri danneggiati. Otto persone hanno riportato ferite.

15:14 Esercizio Navale: Navi Cinesi Arrivano a Vladivostok, Russia

Due a esercitazione militare congiunta annunciata, due navi cinesi hanno raggiunto Vladivostok, una città nella parte orientale della Russia, secondo fonti russe. Su invito della guardia di frontiera russa, due navi della guardia costiera cinese rimarranno a Vladivostok fino a venerdì, come dichiarato dal ministero degli esteri russo. L'esercizio mira a rafforzare la cooperazione strategica tra le forze militari cinesi e russe, spiega Pechino. Di conseguenza, forze navali e aeree di entrambi i paesi parteciperanno all'esercitazione "North-Joint 2024" nei mari del Giappone e dell'Okhotsk al largo della costa russa. Inoltre, la Cina parteciperà all'esercitazione strategica "Ocean-2024" della Russia.

14:39 Baerbock: L'Aiuto all'Ucraina Garantisce la Sopravvivenza della Moldavia

La ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock ritiene che sostenere l'Ucraina sia anche una garanzia per la sopravvivenza della Moldavia, paese confinante. "Tutto ciò che facciamo per sostenere l'Ucraina rientra nell'ambito della stabilizzazione della Moldavia," ha detto Baerbock durante un incontro della piattaforma di partenariato della Moldavia nella capitale, Chisinau. "È evidente che la principale preoccupazione delle persone qui è che se l'Ucraina cade, poi seguirà la Moldavia."

13:56 Ucraina: Morti 97 Lavoratori del Soccorso dal 2022

Il conflitto tra Russia e Ucraina ha causato la morte di 97 lavoratori del soccorso statale ucraini dal 2022, come ha rivelato il servizio in un'intervista al sito di notizie Ukrinform. In totale, 395 lavoratori del soccorso sono rimasti feriti nelle loro missioni. Oggi l'Ucraina celebra la "Giornata dei Soccorritori".

13:44 Giornale USA: Russia e Ucraina Hanno Perso Un Milione di Soldati

Nell'attacco russo all'Ucraina, centinaia di migliaia di soldati sono stati uccisi e feriti da entrambe le parti, secondo le indagini del giornale USA "Wall Street Journal". Le truppe ucraine hanno apparentemente subito circa 80.000 morti e 400.000 feriti, secondo il giornale che cita una stima confidenziale ucraina. La Russia, d'altra parte, ha apparentemente perso 600.000 soldati - 200.000 morti e 400.000 feriti - secondo le stime dei servizi di intelligence occidentali, continua il giornale. Né Kiev né Mosca forniscono cifre ufficiali sulle loro perdite.

13:21 Munz: La Russia Cerca di Reclutare Soldati a Contratto

La Russia sta cercando di aumentare il suo esercito a 1,5 milioni di soldati con un decreto. Questo invia un messaggio chiaro oltre alla guerra in Ucraina, come fa notare il corrispondente di ntv Rainer Munz, discutendo delle fonti di reclutamento dei soldati.

12:55 Il Cremlino Justifica l'Aumento dell'Esercito con le Minacce Crescenti ai Confini

Il Cremlino giustifica i piani di espansione del suo esercito, il secondo al mondo, con le minacce crescenti ai suoi confini. "È dovuto al numero di minacce alla periferia dei nostri confini," ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov durante una conferenza stampa con i reporter. "È causato dall'ambiente estremamente ostile ai nostri confini occidentali e dall'instabilità ai nostri confini orientali. Ciò richiede misure appropriate." Il presidente Vladimir Putin ha ordinato lunedì di aumentare le dimensioni regolari dell'esercito russo di 180.000 soldati a 1,5 milioni di soldati attivi, rendendolo il secondo esercito più grande del mondo dopo la Cina.

12:30 RTL/ntv Trendbarometer: La Maggioranza si Oppone alla Consegna di Missili a Lunga Portata a Kyiv

Il governo di Kyiv cerca di colpire la logistica militare russa - basi aeree, centri di comando, infrastrutture. Nel nuovo RTL/ntv Trendbarometer, il 64% dei partecipanti si oppone alla consegna di armi occidentali che potrebbero anche attaccare obiettivi profondi all'interno della Russia. Il 28% le sostiene. Una maggioranza a favore della consegna di tali missili esiste solo tra i sostenitori dei Verdi (53%) e dell'FDP (58%). Solo il 34% dei sostenitori dell'SPD e il 31% di quelli dell'Unione appoggiano questo passo. Tra i sostenitori del BSW è zero%, e solo il 4% dei sostenitori dell'AfD. Il 61% dei sostenitori dell'SPD e del CDU/CSU si oppone a una tale consegna di armi. Tra i sostenitori dell'AfD, il 91% respinge il trasferimento di armi a lunga portata, e tra i sostenitori del BSW è il 97%. L'opposizione è significativamente più alta nell'est (83%) rispetto all'ovest (61%).

11:49 Sospetto Routt Avrebbe Voluto Uccidere Putin nel 2022

Ryan Wesley Routt, sospettato del tentato assassinio di Donald Trump, avrebbe espresso il desiderio di uccidere Vladimir Putin e Kim Jong-Un nel 2022, secondo il "Wall Street Journal" che cita l'infermiera Chelsea Walsh. Lei ha lavorato in Ucraina nel 2022 e ha incontrato spesso Routt. Walsh lo ha descritto come "l'americano più pericoloso" che avesse mai incontrato mentre lavorava a Kyiv. Si sarebbe sforzato di unirsi ai battaglioni volontari e combattere a fianco delle forze ucraine.

11:18 Documentario Controverso "Russians in War" in Programma al Festival di Toronto

Il documentario controverso "Russians in War" sarà ora proiettato al Toronto International Film Festival. Gli organizzatori avevano precedentemente citato "minacce significative" e avevano annunciato che il film non sarebbe stato proiettato al festival. La regista russo-canadese Anastasia Trofimova ha trascorso diversi mesi con i soldati russi al fronte in Ucraina per il film. L'ambasciatore ucraino in Canada ha criticato la decisione, sostenendo che il festival sta servendo come piattaforma per la propaganda russa.

10:31 Programma di sviluppo delle Nazioni Unite aiuta l'Ucraina durante l'inverno

L'organizzazione energetica ucraina Naftogaz sta rafforzando la sua partnership con il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) per la sicurezza energetica. Ci sono preoccupazioni per la possibile durezza dell'inverno per gli ucraini a causa degli numerosi raid aerei russi contro le infrastrutture vitali. L'UNDP mira a ridurre le interruzioni dell'approvvigionamento alla popolazione, compreso l'utilizzo di generatori a gas.

09:55 Blackout persistono a Sumy dopo l'attacco

Nella regione ucraina di Sumy, che ha subito un attacco all'alba da parte di droni Shahed russi, 280.000 residenti sono ancora senza elettricità. L'aeronautica ucraina afferma che 16 droni sono stati abbattuti, ma quelli che sono riusciti a penetrare hanno causato danni alle infrastrutture critiche.

09:28 Accuse di esecuzione di prigioniero di guerra ucraino

Il commissario per i diritti umani del parlamento ucraino ha riferito l'esecuzione di un prigioniero di guerra ucraino con una spada. La dichiarazione dice: "I russi hanno eseguito un prigioniero di guerra ucraino disarmato e legato con il nastro adesivo con una spada". Gli analisti ucraini considerano il livello di barbarie e crudeltà dei russi incomprensibile. Una foto del soldato ucciso è apparsa sui social media quel giorno. La spada utilizzata nell'esecuzione portava l'iscrizione "Per Kursk". I fotografi ucraini Konstantin e Vlada Liberova hanno mostrato immagini di guerrieri ucraini che hanno subito la prigionia russa.

09:02 Comandante ceceno discute l'offensiva di Kursk

Quando Kyiv ha iniziato un'invasione nella regione di frontiera di Kursk all'inizio di agosto, la leadership militare russa è rimasta in silenzio. Tuttavia, il comandante ceceno Apti Alaudinow ha diffuso ottimismo sul suo canale Telegram: "Manteniamo la calma, gustiamo i popcorn e godiamoci la sconfitta dell'opposizione da parte dei nostri". Da allora, Alaudinow è emerso come il principale commentatore dell'offensiva di Kursk, con le sue dichiarazioni ampiamente diffuse dai media russi. Gli esperti suggeriscono che una simile presenza mediatica è possibile solo con l'approvazione di coloro che sono ai livelli più alti. Come il leader ceceno Ramzan Kadyrov, Alaudinow sembra godere di una libertà di parola insolita. Alcuni ipotizzano che possa essere un potenziale successore di Kadyrov, che si dice sia malato.

08:42 Germania dona 100 milioni di euro in aiuti invernali all'Ucraina

La Germania sta donando altri 100 milioni di euro in aiuti invernali all'Ucraina. La ministra degli Esteri Annalena Baerbock ha annunciato questo durante una visita nella Repubblica di Moldova a Chisinau. "L'autunno è alle porte e l'inverno è dietro l'angolo", ha detto Baerbock prima di un incontro con la piattaforma di partenariato della Moldavia nella capitale della ex repubblica sovietica. La Russia sta pianificando un'altra "guerra d'inverno", apparentemente con l'obiettivo di rendere la vita il più difficile possibile per i residenti ucraini.

08:01 L'Ucraina segnala un altro attacco drone significativo dalla Russia

L'Ucraina registra un altro attacco drone significativo dalla Russia. La difesa aerea ha abbattuto 34 dei 51 droni russi durante la notte, operanti in cinque regioni. Le autorità locali hanno dichiarato che le infrastrutture energetiche nella regione nord-orientale di Sumy sono state prese di mira. In totale, 16 droni russi sono stati abbattuti lì e le strutture critiche, comprese le forniture idriche e gli ospedali, sono state collegate a fonti di alimentazione di backup. I team di emergenza stanno attualmente lavorando alle riparazioni.

07:37 Lo Stato maggiore ucraino riferisce 1020 perdite russe dal giorno precedente

Secondo lo Stato maggiore ucraino, la Russia ha subito 1020 perdite per morte o feriti dal giorno precedente. Ciò porta il conteggio totale delle perdite russe dall'inizio dell'invasione su larga scala a febbraio 2022 a 635.880. Negli ultimi 24 ore, 6 sistemi d'artiglieria e 2 carri armati sono stati danneggiati o distrutti, insieme a 6 veicoli corazzati e 66 droni.

07:10 Testata giornalistica ucraina riferisce attacchi con droni all'aeroporto militare russo

In base ai resoconti del sito di notizie ucraino "Kyiv Post", durante la notte l'aeroporto militare russo di Engels, nella regione di Saratov, è stato preso di mira da attacchi con droni. L'aeroporto è detto ospitare bombardieri strategici armati di missili, utilizzati dalla Russia per bombardare le città ucraine.

06:13 Meta Restringe la Distribuzione del Canale di Propaganda Russa RT

Meta, la società dietro Facebook e altre piattaforme, ha implementato una restrizione globale alla diffusione della propaganda di stato russa attraverso canali come RT (precedentemente Russia Today). La società ha annunciato questa mossa, implicando che RT e le organizzazioni affiliate saranno bandite dall'utilizzo delle app di Meta in tutto il mondo, comprese Instagram, WhatsApp e Threads. In origine, RT era già bandito nell'Unione Europea dalla primavera del 2022 a causa delle accuse di diffusione di informazioni false sulla invasione russa dell'Ucraina. Clicca qui per maggiori dettagli.

05:33 Lukashenko Concede la Libertà a 37 Prigionieri in BielorussiaIl leader autoritario della Bielorussia, Alexander Lukashenko, ha assolto 37 prigionieri condannati per "estremismo". Questo termine viene spesso utilizzato per etichettare i dissidenti politici nel paese. Secondo le autorità di Minsk, tra i perdonati ci sono sei donne e persone con problemi di salute preesistenti. Non sono state fornite ulteriori informazioni sull'identità di questi 37 individui. Negli ultimi due mesi, la Bielorussia ha concesso la libertà a numerosi prigionieri che hanno partecipato alle proteste anti-governative. A metà agosto, Lukashenko ha graziato 30 prigionieri politici, seguiti da altri 30 a inizio settembre. In entrambi i casi, Lukashenko ha dichiarato che questi individui avevano dimostrato rimorso per le loro azioni e avevano richiesto il perdono.

03:11 Rapporto delle Nazioni Unite: Violazioni dei Diritti Umani in Russia Si IntensificanoUn recente rapporto delle Nazioni Unite indica che i diritti umani in Russia sono stati ampiamente violati. Maria Katzarova, nominata dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite come relatrice speciale sulla Russia nel 2023, afferma nel suo rapporto che esiste un sistema strutturato e sostenuto dallo stato di violazioni dei diritti umani, mirato a reprimere la società civile e l'opposizione politica. Gli individui che criticano la guerra della Russia contro l'Ucraina e i dissidenti vengono costantemente взяты под прицел, secondo Katzarova. Stima che almeno 1.372 prigionieri politici siano stati imprigionati, con questi individui - inclusi difensori dei diritti umani, giornalisti e critici della guerra - che affrontano lunghe condanne detentive su basi insostanziali. Questi individui avrebbero subito torture durante la detenzione e molti sono imprigionati in celle di isolamento o costretti in cliniche psichiatriche. La squadra di Katzarova suggerisce che il numero effettivo di prigionieri politici potrebbe essere ancora più alto.

23:24 La Svezia Si Prepara a Guidare la Presenza Militare della NATO in FinlandiaLa NATO sta lavorando per stabilire una presenza militare nel nord della Finlandia, con la Svezia che potrebbe assumere il ruolo di guida. Ciò comporta l'implementazione di un modello unico di forze NATO multinazionali, note come Forward Land Forces (FLF), simili a quelle presenti in altri paesi NATO confinanti con la Russia. Il ministro della Difesa svedese Pål Jonson e il collega finlandese Antti Häkkänen lo hanno confermato in una conferenza stampa a Stoccolma. Jonson ha espresso l'orgoglio di essere stato scelto dalla Finlandia per guidare questa presenza, che dovrebbe rafforzare la sicurezza complessiva della NATO.

