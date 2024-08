- Un farmaco per la principessa Martha Louise.

C'era una volta un personaggio di nome Waldi nel film "Spaceballs" di Mel Brooks: Waldi era un misto - metà umano, metà cane. Allo stesso modo, Durek Verrett è un Meptil: si vanta di essere metà umano e metà rettile. Anche se la sua storia non è altrettanto divertente come quella di Waldi, si sa che la monarchia norvegese avrà un'estensione animalistica questo sabato. La principessa Martha Louise, la figlia maggiore del re Harald e della regina Sonja, sta per sposare il suo amico Durek Verrett - un autoproclamato guru e guaritore, noto come il "Sciamano Impertinente dei Viali" per le sue convinzioni che il cancro è autoinflitto e può essere curato da un medaglione venduto sul suo sito web per 220 dollari.

Il matrimonio potrebbe non essere una favola per la famiglia reale, poiché stanno attraversando il loro proprio "Anno dell'Inferno" nel 2024, proprio come la regina Elisabetta II nel 1992. C'è un putiferio in corso riguardo al compagno di Martha Louise, con il pubblico che si chiede "Chi è il prossimo enigma nel palazzo?". Di recente, Marius Borg Hoiby, che è lontano dalla famiglia reale, ha ammesso di aver lottato con un problema di abuso di sostanze e di essere diventato fisicamente violento con la sua ragazza quando era sotto l'influenza. È il figlio della principessa ereditaria Mette-Marit, che era una volta una comune e madre single di Marius prima di sposare il principe ereditario Haakon. Il loro matrimonio è considerato armonioso e Mette-Marit è adorata dai norvegesi.

Adesso, il pubblico simpatizza con lei come madre che lotta contro le avversità, come hanno fatto con Martha Louise nel 2019 quando il suo ex marito, Ari Behn, si è tragicamente suicidato. Anche se separati, avevano tre figlie, per cui Martha Louise ha pianto. Il suicidio di Behn è stato "la cosa più difficile che abbia mai affrontato", ha detto in seguito. In quel momento, era con Verrett, "Durek era l'unico che poteva farcela", ha detto la principessa.

Tuttavia, i norvegesi sono scettici riguardo alla scelta di Martha Louise. La popolarità dei reali è diminuita di recente. Secondo l'esperto della casa reale norvegese Trond Nøren Isaksen, "Se i media si concentrano sulle controversie e gli scandali, è difficile per il pubblico vedere cosa fa la famiglia reale. E negli ultimi anni, il sostegno alla monarchia è diminuito".

Date queste circostanze, suo padre le ha riassegnato i compiti. Anche se Martha Louise mantiene il titolo di principessa, non partecipa più alle questioni reali, come il principe Harry. Il re Harald ha deciso dopo il suo fidanzamento con Verrett che non rappresenterà più la famiglia reale in alcun modo.

