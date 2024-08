- Un famoso giocatore della NHL muore inaspettatamente a 31 anni

Johnny Gaudreau, nato nel 1993 e scomparso a 31 anni, non c'è più. La sua squadra NHL ha confermato questa triste notizia. Come dichiarato, "I Columbus Blue Jackets sono sconvolti e profondamente addolorati per questa tragedia incomprensibile". Secondo fonti americane, Gaudreau e il fratello minore Matthew hanno perso la vita in un incidente stradale vicino a Salem, nel New Jersey. Si trovavano lì per il matrimonio della sorella.

I fratelli erano in bicicletta quando sono stati investiti da un'auto intorno alle 20:00, come confermato dalla polizia dello Stato del New Jersey alla rivista americana "People". L'incidente è avvenuto quando il conducente, presumibilmente sotto l'influenza dell'alcol, ha tentato di sorpassare un altro veicolo. L'individuo è stato arrestato per presunto omicidio colposo stradale, ma le indagini proseguono.

Gaudreau era "un eccezionale giocatore di hockey su ghiaccio" e "marito devoto"

Il sette volte NHL All-Star Gaudreau, secondo la dichiarazione dei Columbus Blue Jackets, non era solo un eccezionale giocatore di hockey su ghiaccio, ma principalmente un marito devoto, padre, figlio, fratello e amico. L'atleta scomparso, noto come "Johnny Hockey", lascia i suoi genitori, la moglie Meredith e i figli Noa e Johnny.

Il messaggio menziona anche: "Johnny giocava con un'entusiasmo senza eguali e questo era evidente a chiunque lo avesse visto sul ghiaccio. Portava una vera passione per l'hockey ovunque giocasse, dalla Boston College ai Calgary Flames e dalla Nazionale USA ai Blue Jackets. Ha entusiasmato i tifosi in un modo che solo Johnny Hockey poteva fare".

La tragica notizia dell'incidente stradale di Johnny Gaudreau ha lasciato i Columbus Blue Jackets sotto shock e profondo dolore. Secondo la polizia dello Stato del New Jersey e la rivista americana "People", Gaudreau e il fratello minore Matthew sono rimasti coinvolti in un incidente in bicicletta, con il conducente, sospettato di essere sotto l'influenza, che affronta accuse per presunto omicidio colposo stradale.

Leggi anche: