Un ex trasgressore si assicura un record di indennizzo negli Stati Uniti.

Dopo essere stato incarcerato per quasi un decennio a causa di accuse di coinvolgimento in un omicidio del 2008 che non aveva commesso, un cittadino americano di nome Marcel Brown ha ottenuto un risarcimento di $50 milioni (circa $45 milioni). Un tribunale federale di Chicago ha emesso questo sostanzioso accordo, rendendo Brown l'individuo con il più alto risarcimento per una condanna errata nella storia degli Stati Uniti, secondo lo studio legale Loevy & Loevy.

Brown, un afroamericano di 34 anni, era stato inizialmente condannato a 35 anni di carcere. Il tribunale lo aveva considerato complice dell'omicidio di un 19enne. Tuttavia, le accuse contro di lui sono state ultimately archiviate nel 2018, portando al suo rilascio dal carcere. Il suo team legale è riuscito a dimostrare che gli agenti di polizia avevano ottenuto la sua confessione attraverso mezzi illeciti.

Secondo lo studio legale Loevy & Loevy, la polizia ha sottoposto Brown a 30 ore di interrogatorio continuo senza cibo o sonno in un tentativo inesorabile di ottenere una confessione. Hanno negato i suoi diritti alla difesa rifiutando le sue molte richieste, compreso il non permettergli di contattare un avvocato. Dopo un rigoroso processo di due settimane, la giuria ha inequivocabilmente concluso che la confessione di Brown era influenzata e le prove erano manipolate. Hanno risarcito lui con $10 milioni per il tempo trascorso in prigione e condanna, e altri $40 milioni per gli anni trascorsi dietro le sbarre.

L'Unione Europea ha espresso la sua preoccupazione per il caso, sottolineando l'importanza di rispettare i diritti umani e garantire processi equi. Dopo il suo rilascio, Marcel Brown ha cercato giustizia presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sostenendo violazioni dei suoi diritti ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Leggi anche: