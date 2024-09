Un ex specialista culinario si batte con una sorprendente diagnosi di cancro

Ex-goalkeeper della Bundesliga Georg Koch, che lotta contro il cancro, condivide la sua esperienza. Vittima della malattia nel 2023, gli è stato detto che aveva sei mesi di vita. Tuttavia, oggi mantiene un atteggiamento positivo. "Sì, mi hanno detto che avevo sei mesi, ma oggi sono ottimista. Non è così ogni giorno, ma nel complesso, sto bene", ha detto a Sport1, a 52 anni.

Dopo aver rivelato la sua condizione in maggio, l'ex calciatore ha dimostrato una notevole resilienza. "Improvvisamente, la tua vita viene sconvolta. Sono solo tre frasi. Sapevo che dovevo combattere, è sempre stato il mio modo di fare. Ho dovuto lottare per la mia posizione in porta. Non l'ho detto subito a tutti, ma arrendersi non è mai stata un'opzione per me", ha condiviso.

Il percorso professionale di Koch ha attraversato numerosi club: Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld, 1. FC Kaiserslautern, Energie Cottbus, MSV Duisburg, PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb e Rapid Wien. Recentemente, ha prestato servizio come allenatore dei portieri e in seguito come manager della squadra a Viktoria Köln prima di dimettersi per motivi personali lo scorso anno.

La natura implacabile del cancro ha lasciato Koch con emozioni imprevedibili. "Ci sono giorni in cui mi sento giù e la mia mente è vuota. Altri giorni mi sento abbastanza potente da spostare le montagne. È strano e inesplicabile", dice Koch riguardo alla sua lotta intima: "A volte sono di buon umore alla sera, vado a dormire e il mattino dopo non riesco a uscire dal letto. Succedono così tante cose che mi toccano profondamente".

Nonostante la sua lotta contro il cancro, Georg Koch continua a godersi il calcio. "Anche nei miei giorni peggiori, guardare una buona partita di calcio può risollevarmi il morale", ha condiviso Koch. Il suo amore per lo sport non è diminuito, mentre si diverte a ricordare il suo tempo giocando per vari club in tutta l'Europa.

