Un ex politico sotto controllo per presunto omicidio di un giornalista di Vegas afferma: "Sono innocente"

Robert Telles, ex-47enne amministratore pubblico della contea di Clark, ha presentato una dichiarazione di non colpevolezza per l'accusa di omicidio volontario con arma letale in relazione alla morte di Jeff German, giornalista del Las Vegas Review-Journal, avvenuta nel settembre 2022.

Durante una lunga testimonianza, Telles ha dichiarato, rivolgendosi direttamente alla giuria: "Voglio chiarire che sono completamente innocente. Non ho ucciso il signor German."

Telles, che non è stato interrogato dal suo avvocato difensore, ha espresso spesso nervosismo durante la testimonianza e ha menzionato che essere accusato del crimine è stata un'esperienza traumatica per lui.

Le interruzioni del pubblico ministero, sostenute dal giudice, hanno spesso interrotto il racconto di Telles. Il giudice Leavitt lo ha esortato a attenersi alla sua conoscenza personale e ai fatti, piuttosto che esprimere le sue opinioni.

Telles ha fatto eco ai punti sollevati dal suo avvocato, Robert Draskovich, durante le dichiarazioni iniziali del processo, sostenendo di essere stato accusato ingiustamente dopo aver tentato di smascherare la corruzione mentre era amministratore pubblico della contea di Clark.

"È una curiosa coincidenza, non è vero," ha commentato Telles, "che il signor German sia stato ucciso e che tutto sia ricaduto su di me. Nessuna conseguenza."

Al momento della sospensione dell'udienza per la giornata, Telles stava ancora presentando le prove e avrebbe dovuto continuare la sua testimonianza il mattino successivo. Il processo riprenderà alle 10:30.

I pubblici ministeri hanno sostenuto che Telles, spinto dalla rabbia a causa degli articoli di German che espondevano il caos nel suo ufficio politico, si è travestito e ha atteso fuori dalla residenza del giornalista prima di ucciderlo a coltellate. Una ventina di testimoni hanno deposto per l'accusa, che ha presentato video e prove fisiche che collegano Telles al travestimento del sospetto, a un veicolo marrone sulla scena e al DNA trovato sotto le unghie di German.

D'altra parte, la difesa ha sostenuto che Telles è stato incastrato a causa dei suoi sforzi per riformare il suo ufficio politico, che avevano irritato la "vecchia guardia".

"Fin dall'inizio, si sono fissati su Robert Telles, e solo su Robert Telles," ha dichiarato Draskovich durante le dichiarazioni iniziali del processo.

Telles perde le elezioni

Il processo a Clark County si è svolto quasi due anni dopo l'omicidio, suscitando preoccupazioni per la violenza contro i giornalisti, anche negli Stati Uniti. Dal 1992, 14 giornalisti hanno perso la vita negli Stati Uniti, l'ultimo dei quali è stato un giornalista televisivo che è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in Florida lo scorso anno mentre copriva un precedente episodio di sparatoria, secondo il Comitato per la protezione dei giornalisti.

German, 69 anni, ha scritto a lungo sui lati oscuri di "Sin City" e ha coperto il crimine organizzato, funzionari corrotti e agenzie governative senza scrupoli nel corso della sua vita. Tuttavia, i pubblici ministeri hanno sostenuto che è stato il reportage di German sull'ufficio poco noto dell'amministratore pubblico della contea di Clark che ha portato alla sua morte.

German aveva scritto di accuse di condotta illecita nell'ufficio dell'amministratore pubblico della contea di Clark, segnalando che Telles aveva creato un ambiente di lavoro ostile e aveva una relazione inappropriata con un dipendente.

In risposta a questi articoli, Telles ha pubblicato post sul sito web della sua campagna e ha scritto una lettera a German, negando le accuse e definendo German come colui che cercava di diffamarlo. Nel giugno 2022, Telles ha perso la sua candidatura per la rielezione in una primaria democratica.

German è stato trovato morto fuori casa sua con diverse ferite da coltello il 2 settembre 2022. Stava lavorando a una storia su Telles al momento della sua morte, secondo il Review-Journal.

L'indictment afferma che l'omicidio è stato "volontario, deliberato e premeditato" o commesso "attendendo in agguato".

Sviluppi del processo

Nel corso di una serie di testimoni, l'accusa ha presentato prove da video, DNA e perquisizioni della casa e dei dispositivi di Telles che lo collegano all'omicidio. I testimoni includevano i vicini di German che hanno scoperto il suo corpo, coloro che hanno lavorato con Telles e i detective che hanno investigato il caso.

La prova chiave è stata il video di sorveglianza del quartiere di German il giorno della sua morte, che mostra un individuo sospetto con un grande cappello solare, una giacca arancione e scarpe Nike grigie e che guida un SUV marrone. Il sospetto viene visto nascondersi nei cespugli vicino alla casa, aspettare l'arrivo di German, andarsene e poi tornare prima di partire finalmente.

Il SUV marrone apparteneva alla famiglia di Telles, mentre un cappello solare tagliato e scarpe Nike grigie tagliate sono stati trovati durante la perquisizione della sua residenza, secondo l'accusa. Inoltre, il DNA trovato sotto le unghie di German era compatibile con il DNA di Telles, hanno sostenuto i pubblici ministeri.

Gli investigatori hanno anche esaminato il telefono di Telles e hanno scoperto immagini della casa di German e ricerche relative a lui, secondo i pubblici ministeri.

I pubblici ministeri hanno anche fornito una spiegazione per il tempismo e il movente dietro l'omicidio: German aveva scritto criticamente sulla gestione di Telles e Telles aveva ricevuto un'email relativa a una richiesta di pubblici documenti 15 ore prima dell'omicidio, secondo i pubblici ministeri.

Per la difesa, Draskovich ha sostenuto durante le dichiarazioni iniziali del processo che Telles aveva tentato di riformare l'ufficio dell'amministratore pubblico della contea di Clark, causando rabbia in una "vecchia guardia" dell'ufficio. Ciò ha portato a un'indagine per corruzione su Telles, ma il tracciamento del suo cellulare ha mostrato che non era presente sulla scena del crimine durante l'omicidio, ha sostenuto Draskovich.

Inoltre, ha messo in dubbio la qualità delle indagini della polizia e ha suggerito la possibilità di un complotto.

"Non c'è motivo sensato per cui il cappello e le scarpe siano stati tagliati in pezzi se non per nasconderli e piantarli più facilmente," ha dichiarato. "Ciò che è significativo è che non c'è sangue su di loro, né alcun oggetto che colleghi quegli articoli trovati nella casa di Telles a Jeff German."

Telles ha espresso il suo sconcerto durante il processo, dichiarando: "È ingiusto che questa situazione ci stia capitando, un semplice fraintendimento ha portato a conseguenze così severe". Dopo il processo, la comunità del Clark County ha ampiamente dibattuto le implicazioni del caso per i giornalisti, con l'avvocato difensore di Telles, Robert Draskovich, che ha argomentato: "Questo processo ha sollevato importanti domande sulla sicurezza e sulla protezione dei giornalisti negli Stati Uniti, e in quanto società, dobbiamo assicurarci che i loro diritti siano rispettati e tutelati".

Leggi anche: