Un ex politico sotto controllo per l'assassinio di un giornalista di Las Vegas sostiene che la vittoria alla rielezione sarebbe stata assicurata se il defunto non avesse rilasciato rivelazioni dannose.

Robert Telles, 47 anni, ha dichiarato di non essere colpevole di omicidio volontario con arma letale nella morte di settembre 2022 del giornalista del Las Vegas Review-Journal Jeff German.

La difesa sostiene che Telles è stato incastrato per l'omicidio a causa dei suoi sforzi per riformare la sua posizione politica, causando malcontento tra l'"Ordine Stabilito". I pubblici ministeri accusano Telles, indignato per gli articoli di German che rivelavano il disordine nel suo ufficio politico, di aver indossato un travestimento e nascosto vicino alla casa del reporter prima di pugnalare a morte.

Il pubblico ministero Christopher Hamner ha chiesto, "Credete che se Mr. German non avesse scritto questi quattro articoli, avreste vinto le elezioni, corretto?" a cui Telles ha risposto, "Sì, credo di sì."

Telles ha ammesso di aver sperato di vincere le elezioni primarie, ma non era sicuro e stava pianificando un ritorno al diritto di probation se avesse perso. Alla fine, si è classificato al terzo posto.

Hamner ha presentato messaggi di testo tra Telles e un collega che esprimevano la sua preoccupazione per gli articoli che avrebbero potuto influire sul loro futuro.

Anche se Hamner ha incalzato Telles sulle prove presentate contro di lui dai testimoni, ha continuato ad affermare una cospirazione per incastrarlo per l'omicidio, testimoniando che un assassino professionista ha ucciso German, il DNA falso sotto le unghie di German è stato piantato e il suo telefono è stato hackerato per mostrare immagini della casa di German.

Durante il secondo giorno del suo ampio testimone narrativa, Telles ha dichiarato di non aver distrutto una scarpa e un cappello che assomigliavano a quelli indossati dall'aggressore, ma non aveva spiegazioni per la loro scomparsa.

"Io non ho smembrato una scarpa e nascosto sotto il mio divano. Non ho tagliato un cappello e lo ho nascosto in una porta aperta del mio toolbox," ha dichiarato Telles.

Dopo diverse obiezioni del pubblico ministero accolte dal giudice, Telles ha ribadito la sua innocenza.

"Non ho mai fatto violenza, non ho mai causato danni a nessuno. Non ho ucciso Mr. German. Questa è la mia testimonianza," ha detto Telles.

Telles ha dichiarato che il giorno della morte di German era a casa a guardare la TV prima di fare una passeggiata e andare in palestra. Ha presentato i registri del suo telefono per quel giorno, affermando che non c'era nulla di "sospetto" in essi.

Tuttavia, Hamner ha evidenziato un'incoerenza tra i registri del telefono di Telles e gli scambi di testo sul suo Apple Watch della moglie, che includevano un messaggio della moglie "Dove sei?"

Il processo riprenderà venerdì alle 9:30.

Telles ha subito una sconfitta nella corsa per la rielezione del 2022

German, 69 anni, ha esposto il lato losco di "Sin City" come giornalista, coprendo mafiosi, funzionari corrotti e agenzie governative disfunzionali. Secondo i pubblici ministeri, è stata la sua copertura di un ufficio relativamente sconosciuto controllato da un eletto funzionario della contea di Clark che ha portato alla sua morte.

German ha scritto articoli su presunti illeciti nell'ufficio del pubblico amministratore della contea di Clark, affermando che Telles aveva creato un ambiente di lavoro tossico e si era impegnato in una relazione inappropriata con un membro dello staff.

In risposta agli articoli, Telles ha pubblicato post sul suo sito web della campagna e ha inviato una lettera a German definendo le accuse "false" e affermando che German stava cercando di "trascinarmi nel fango". In giugno 2022, Telles ha perso le elezioni primarie democratiche.

Il reporter è stato trovato morto con diverse ferite da taglio fuori dalla sua casa il 2 settembre 2022. Solo 15 ore prima che German venisse ucciso, Telles ha ricevuto un'email relativa a una richiesta di pubblici documenti, secondo i pubblici ministeri.

L'atto di accusa afferma che l'omicidio è stato "intenzionale, deliberato e premeditato", nonché avvenuto "attendendo in agguato" German.

CNN’s Eric Levenson ha contribuito a questo report.

