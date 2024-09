Un ex partner romantico parla pubblicamente di Madonna

Jenny Shimizu, famosa come modello pioniere degli anni '90, ha rappresentato Calvin Klein e sfilato per marchi come Versace, Prada, Jean Paul Gaultier, Levi's e il Calendario Pirelli grazie alle sue caratteristiche androgine. Ha acquisito popolarità in quell'epoca, lavorando a stretto contatto con nomi importanti dell'industria della moda.

Nel 1993, Shimizu ha avuto un incontro casuale con Madonna sul set del video musicale "Rain" e ha iniziato una relazione romantica. La serie Hulu "In Vogue: The 90s" presenta Shimizu che condivide i suoi ricordi di quell'epoca. Ha rivelato che Madonna la invitava spesso in città europee per incontri intimi. "Negli anni '90, non si rifiutava un invito di Madonna." All'inizio era solo un'attrazione, ma poi è diventato un'esperienza piacevole per lei.

Shimizu ha paragonato questo periodo a quello di una sofisticata accompagnatrice, dicendo: "Mi chiamava e diceva: 'Puoi incontrarmi per un incontro a Parigi? Sei in Europa, no?' E io rispondevo: 'Certo, ho appena finito da Prada, prendo il prossimo volo'." I loro incontri avvenivano all'alba al Ritz prima che lei tornasse a Milano per il suo prossimo lavoro. Ha scherzosamente detto: "Mio marito sarà devastato." Shimizu è sposata con la consulente di moda Michelle Harper dal 2014.

Il memoir di Shimizu

Nel suo memoir, Shimizu ha chiarito che il suo legame con Madonna era principalmente fisico piuttosto che emotivo. "Il nostro legame non era emotivo, era incentrato sul raggiungere un picco erotico a vicenda", ha scritto. "Mi è piaciuto, ho prosperato nell'essere a sua disposizione, in attesa della sua chiamata per un'intima relazione."

Shimizu ha anche condiviso una relazione romantica con Angelina Jolie durante il suo tempo con Madonna. Si sono conosciute sul set di "Foxfire" e Jolie ha espresso i suoi sentimenti per lei in un'intervista su "Girlfriends" magazine. "Jenny Shimizu potrebbe essere stato il mio amore più profondo", ha detto Jolie. "Avrei potuto sposarla, se non fosse stato per Jonny Lee Miller", ha detto, riferendosi al suo marito all'epoca. "Mi sono innamorata di lei non appena l'ho vista."

Le coppie famose come Jenny Shimizu e Madonna, così come Shimizu e Angelina Jolie, hanno avuto dinamiche uniche nelle loro relazioni romantiche. Il memoir di Shimizu rivela che il suo legame con Madonna era principalmente fisico.

Nonostante sia sposata con la consulente di moda Michelle Harper dal 2014, il tempo trascorso con queste coppie famose è una parte significativa del suo passato, riflettendo le complessità delle relazioni e della vita personale nel glamour del mondo della moda.

