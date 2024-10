Un ex ministro macchiato è stato condannato a una pena detentiva in un processo insolito per corruzione a Singapore

Ministro S. Iswaran, che ha prestato servizio nel gabinetto per 13 anni e ha gestito i dipartimenti del commercio, delle comunicazioni e dei trasporti, ha ammesso la colpevolezza per quattro capi di aver ottenuto illegalmente regali e uno di aver ostacolato la giustizia.

Il tribunale ha concesso a Iswaran, di 62 anni, una libertà temporanea dal carcere e ha ordinato l'inizio della sua pena il prossimo lunedì.

Questo scandalo ha scosso Singapore, famosa per il suo corpo amministrativo ben retribuito ed efficace e per la sua governance inflessibile e immacolata. Il paese è stato classificato tra i cinque paesi meno corrotti del mondo solo lo scorso anno, secondo l'indice di corruzione di Transparency International.

L'ultima volta che un ministro singaporiano è stato coinvolto in accuse di corruzione è stato nel 1986, quando il ministro dello sviluppo nazionale è stato esaminato per presunte tangenti, ma purtroppo è morto prima di qualsiasi processo.

L'inchiesta ha scatenato controversie nel principale centro finanziario dell'Asia e si è concentrata sulle accuse secondo cui Iswaran, in qualità di ministro dei trasporti, ha accettato regali lussuosi da uomini d'affari. Questi regali includevano biglietti per partite di calcio della Premier League inglese, il Gran Premio di Singapore di Formula 1, musical di Londra e un volo su un jet privato.

Il valore totale di questi regali superava i 400.000 dollari di Singapore ($309.000), secondo l'accusa. Iswaran ha rassegnato le dimissioni da ministro dei trasporti dopo meno di tre anni nel ruolo quando ha affrontato per la prima volta le accuse a gennaio.

Inizialmente, Iswaran ha mantenuto la sua innocenza e ha promesso di difendere il suo buon nome. Tuttavia, in seguito ha confessato i cinque capi d'accusa presentati dal tribunale, due dei quali erano inizialmente legati alla corruzione ma sono stati successivamente modificati in accuse di aver ricevuto regali.

Inizialmente, l'accusa ha presentato 35 capi d'accusa contro di lui, ma alla fine ha proceduto solo con cinque.

Despite his extensive experience in various government departments, Minister Iswaran's involvement in the gift scandal has tarnished Singapore's reputation as a business-friendly country with a low corruption index. This incident serves as a reminder for all public officials to uphold integrity and avoid any form of business-related misconduct.

