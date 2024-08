- Un ex militare in crisi

L'uomo anziano, che aveva eliminato il suo gatto malato con un proiettile, aveva rinforzato la sua casa di famiglia con esplosivi e armi per scoraggiare uno sfratto imminente. Un soldato in pensione è stato condannato a una pena detentiva sospesa di un anno per aver rinforzato la sua casa con armi pesanti.

Il 63enne è stato accusato dei reati di disturbo della pubblica ordine, disobbedienza alle autorità, pianificazione di un'esplosione e negligenza nell'assistenza degli animali. Tuttavia, è stato assolto da tutte le accuse.

"Ho commesso un errore"

La difesa non ha contestato la versione dei fatti del 23 gennaio nella comunità isolata di Unterkirnach, Foresta Nera. All'inizio del processo presso il tribunale distrettuale di Villingen-Schwenningen, c'è stata un'ammissione: "So di aver sbagliato, non lo farei più. Ma è successo e basta", ha detto il tiratore.

Ha sostenuto di essere arrivato al limite. I suoi genitori erano morti dopo anni di cure intensive e stava lottando con problemi di salute e finanziari. La prospettiva di perdere la sua casa di famiglia per lo sfratto è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Secondo l'accusa, l'uomo aveva intenzione di demolire la proprietà, che non gli apparteneva più, e di togliersi la vita. Era in uno stato emotivo instabile, assumeva medicinali e probabilmente non era del tutto in controllo. Il giudice ha ordinato alla terapia e 100 ore di servizio comunitario per l'imputato, oltre a una multa di €10.000.

Situazione di assedio

Le sue minacce di far saltare in aria la casa e se stesso hanno avuto conseguenze severe per la zona residenziale e i contribuenti, ha osservato il giudice. I vicini sono stati evacuati e sono state dispiegate forze speciali heavily armed e veicoli corazzati. L'operazione è durata diverse ore.

Attraverso una finestra della cucina, l'imputato ha offerto campioni di esplosivi alle autorità per dimostrare la gravità delle sue intenzioni, hanno dichiarato gli investigatori. Le trattative con l'ex soldato "calmo" sono continuate per dodici ore prima che si arrendesse pacificamente.

La morte dell'animale era una richiesta d'aiuto

Poiché la situazione non è degenerata e l'imputato si è arreso volontariamente, l'accusa di pianificazione di un'esplosione è stata ritirata. La morte del gatto non ha avuto ulteriori conseguenze sul processo. "Il gatto era un grido d'aiuto, non un atto di crudeltà", ha dichiarato il pubblico ministero durante le discussioni laterali del processo.

Il tribunale ha concordato con le spiegazioni e ha condannato il 63enne solo per resistenza a pubblico ufficiale in un caso grave e pericolo per l'ordine pubblico. La libertà vigilata è stata fissata a tre anni, durante i quali l'imputato non può commettere alcun reato. La sentenza non è ancora definitiva.

Un arsenale di armi

L'inventario delle armi trovate in casa dopo l'operazione era esteso, secondo l'accusa, comprese 17 granate da addestramento, tre detonatori elettrici, 20 dispositivi pirotecnici, polvere da sparo e lampadine. I dispositivi di innesco erano stati piazzati sul pavimento e sui telai delle porte per accendere il gasolio all'ingresso di individui non autorizzati.

"In caso di innesco, l'edificio sarebbe stato completamente distrutto, insieme possibly alle case vicine", ha detto il pubblico ministero. L'approvvigionamento di gas nella zona residenziale è stato temporaneamente interrotto come misura precauzionale.

L'imputato era esperto di armi a causa del suo background militare. Era un ufficiale di alto rango responsabile della sicurezza delle armi, ha testimoniato il 63enne in tribunale. Ha anche ispezionato unità nazionali e straniere per NATO.

Dopo la sua carriera militare, si è stabilito come fornitore di servizi IT indipendente. La sua carriera è stata interrotta dalle esigenze di assistenza dei suoi genitori. "Tutto è crollato intorno a me". Ha dovuto cercare aiuto prima del previsto. Tuttavia, è stato difficile per lui. "Sono stato addestrato come sopravvissuto solitario. Mi è stato insegnato a gestire le cose da solo."

