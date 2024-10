Un ex-forzatore della NHL insegue celebrità e notevoli guadagni finanziari.

La stagione NHL 2023 inizia in Europa con un giovane talento tedesco: JJ Peterka si unisce ai Buffalo Sabres a Praga. A soli 22 anni, il medaglia d'argento del Campionato del Mondo è uno dei migliori attaccanti della lega e vuole assicurarsi il suo primo contratto importante.

Sai, JJ Peterka ha già assaggiato le birre ceche e sa dire "Na zdravi" per "cin cin". Ha visitato Praga d'estate per un video promozionale della NHL, per pubblicizzare l'inizio anticipato della stagione europea.

Durante il suo soggiorno, il giovane, che tutti chiamano "JJ", non si è limitato a bere qualche "Pivo" e a lasciare una scia di ghiaccio, ma ha anche ricevuto calorosi applausi dai tifosi dei Buffalo Sabres del luogo. La squadra ha scelto Peterka per questo tour promozionale, riconoscendo il suo rapido progresso. Il nativo di Monaco, che ha attirato l'attenzione durante un viaggio in patria per l'inaugurazione del SAP Garden, è diventato uno dei migliori marcatori della NHL.

I Sabres, che non raggiungono i playoff da 13 anni, considerano Peterka un giocatore cruciale. "Mi hanno detto che sono un pezzo chiave della squadra che stanno costruendo intorno a me", ha detto Peterka. La sua terza stagione in NHL, che inizierà a Praga contro i New Jersey Devils (19:00/Sky), è fondamentale per ottenere il suo primo ingaggio importante come medaglia d'argento del Campionato del Mondo.

Un Richiamo Fa Decollare la sua Carriera

Il contratto attuale di Peterka, del valore di $832,500 per questa stagione, sta per scadere. Un contratto simile a quello del suo compagno di nazionale Moritz Seider, che ha firmato con i Detroit Red Wings per sette anni e $57 milioni, è alla portata. Dopo aver segnato 28 gol e 50 punti nella stagione scorsa, Peterka ha guadagnato un posto nella prima linea dei Buffalo per questa stagione, con ampio minutaggio e responsabilità nell'uomo in più.

La sua crescita è stata alimentata anche dalla nazionale, nonostante abbia mancato i Campionati del Mondo di Praga di maggio a causa della sconfitta della Germania contro la Svizzera ai quarti. Lo scorso anno, Peterka è stato nominato miglior attaccante del torneo e si è sentito più apprezzato a Buffalo in seguito. "Il cambio di allenatori, compagni di squadra e paesi durante i due Campionati del Mondo è stato fondamentale per il mio sviluppo", ha detto. "Passare un mese con i ragazzi all'estero mi ha anche aiutato a evolversi come persona".

Nato e cresciuto a Monaco, formato dall'Accademia Red Bull e scelto dai Buffalo nel secondo turno del 2020, Peterka era spesso visto come il ragazzo impulsivo e creativo che a volte mancava di serietà. Nel 2023, l'allenatore tedesco Harold Kreis lo ha temporaneamente escluso per non aver raggiunto i suoi standard. "Guardando indietro, posso dire che mi ha aiutato", ha ammesso Peterka, ma ha aggiunto in fretta: "È importante divertirsi sul ghiaccio e fuori dal ghiaccio, perché rende tutto più facile e meno stressante".

