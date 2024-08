"Un ex detenuto palestinese dichiara di aver ricevuto istruzioni per spogliarsi". o "Un ex detenuto palestinese afferma di aver subito sfruttamento sessuale in un centro di detenzione israeliano".

"Mi hanno ordinato di spogliarmi," ha raccontato il palestinese, ricordando le sofferenze che ha affrontato durante la sua detenzione di otto mesi nelle mani di Israele. "È stato allora che ho capito di essere entrato in un inferno vivente."

L'8 dicembre, un raid aereo israeliano ha bombardato la residenza di Salem nel campo profughi di Jabalya nella Striscia di Gaza, uccidendo otto suoi familiari e ferendo sua moglie e due dei suoi figli. Sua moglie e il figlio superstite erano in cura nell'unità di terapia intensiva dell'ospedale Kamal Adwan, ha riferito Salem a CNN. Quattro giorni dopo, durante una retata, le truppe israeliane lo hanno arrestato in ospedale, ha sostenuto.

"Ero confuso. Perché ero stato arrestato? Non avevo legami con i gruppi di resistenza... Non c'erano accuse contro di me," ha detto Salem a CNN in un'intervista al campo profughi di Al-Mawasi nel sud della Striscia di Gaza. "Sono un barbiere."

Ammanettato e bendato, Salem e altri palestinesi sono stati trasportati come bestiame, ha ricordato.

È stato fuori contatto per otto mesi.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno sostenuto che l'ospedale veniva utilizzato come centro di comando da Hamas. Hamas ha ripetutamente negato di utilizzare gli ospedali nella sua lotta contro Israele. CNN non è stata in grado di confermare le affermazioni dell'IDF.

In maggio, CNN ha pubblicato un'inchiesta su Sde Teiman, una base militare segreta situata nel deserto del Negev vicino al confine con la Striscia di Gaza. Si è detto che i detenuti erano stati sottoposti a condizioni disumane e tra le immagini pubblicate ce n'era una di un prigioniero bendato dietro il filo spinato, con le mani alzate. Dopo la pubblicazione dell'inchiesta, il gemello di Salem, Waseem, ha contattato CNN, identificando l'uomo nella foto come Salem.

Il 23 maggio, Saja Mishreqi, avvocato del Comitato Pubblico Contro la Tortura in Israele (PCATI), che rappresentava Salem, è stato informato dalla Corte Suprema di Israele che era detenuto nel carcere di Ktzi’ot, una struttura correttiva nel Negev gestita dal Servizio Penitenziario Israeliano (IPS). È stato rilasciato senza accuse il 1° agosto.

Parlando con CNN, Salem ha ammesso di essere l'uomo nella foto, aggiungendo di essere stato inizialmente detenuto in una struttura che i palestinesi chiamavano "Sde", prima di essere trasferito a Ktzi'ot.

"Potevamo sentire le urla. Poi seguiva uno sparo, poi il silenzio," ha raccontato Salem a CNN. "Era un incubo."

Ordinati di spogliarsi completamente

Durante gli interrogatori, Salem ha sostenuto di essere stato chiesto: "Dove sono gli ostaggi? Dove sono le armi di Hamas? Sei Hamas? Sei Qassam (l'ala militare di Hamas)? Sei dell'Islam Jihad?"

Salem afferma di essere stato picchiato, insultato verbalmente, avere acqua calda versata addosso e minacciato che il resto della sua famiglia fosse stato ucciso.

Tuttavia, ha sostenuto che la peggiore sofferenza è stata l'abuso sessuale.

Salem ha detto che la maggior parte del tempo trascorso in detenzione era in mutande, ma prima di ogni sessione di interrogatorio, i soldati gli ordinavano di spogliarsi completamente.

"Agitavano il metal detector sui nostri corpi, poi lo facevano oscillare sopra le parti intime e mi colpivano lì," ha detto. Mentre si inginocchiava dolorante, nudo, con diversi soldati a osservare, ha sostenuto che i soldati lo violavano da dietro.

"Con il dolore, mi chinavo in avanti. Poi improvvisamente, colpivano il bastone nel mio fondoschiena," ha detto. "Dentro."

Dopo l'interrogatorio, gli veniva concesso solo "qualche momento" per rivestirsi, ha detto, aggiungendo che qualsiasi ritardo percepito nel farlo avrebbe comportato ulteriori percosse da parte dei soldati.

L'IDF ha riferito che Salem è stato arrestato l'11 dicembre con l'accusa di aver preso parte ad attività terroristiche e trattenuto a Sde Teiman "per circa un mese e mezzo", prima di essere trasferito al servizio penitenziario, dove ha trascorso sei dei suoi otto mesi di detenzione.

L'IDF ha anche riconosciuto che il maltrattamento durante la detenzione è "contrario alla legge e agli ordini dell'IDF" e strettamente proibito.

CNN ha contattato il servizio penitenziario riguardo alla detenzione di Salem e alle sue accuse di abuso, ma è stata indirizzata a contattare l'IDF e l'Agenzia per la Sicurezza Israeliana, nota come Shin Bet, per informazioni pertinenti.

Finora, lo Shin Bet non ha risposto alla richiesta di commento di CNN.

Salem è stato liberato e fatto ritorno nella Striscia di Gaza l'1 agosto, dopo che è stata valutata la sua liberazione e si è concluso che non avrebbe rappresentato una minaccia per la sicurezza nazionale, ha detto l'IDF, aggiungendo che è stato portato davanti a un giudice in un tribunale distrettuale per una revisione giudiziaria durante la sua detenzione.

Ha anche detto di non essere stato rappresentato da un avvocato in tribunale.

Salem è stato tormentato con immagini di corpi insepolti

Salem ha sostenuto che un interrogatore gli ha mostrato una foto di ciò che credeva fossero i resti esumati dei suoi familiari dal cortile dell'ospedale Kamal Adwan. L'interrogatore ha utilizzato la foto per tormentare Salem, facendogli contare sei corpi.

"Quale giustificazione avete per esumare e profanare i corpi?" ha ricordato Salem di aver chiesto all'interrogatore. "Questi corpi sono nostri. Dobbiamo seppellirli."

L'interrogatore ha risposto che i corpi "potrebbero essere ostaggi" rapiti da Hamas l'7 ottobre, a cui Salem ha risposto, in lacrime: "I miei nipoti, sono ostaggi? Cinque anni?"

Israele ha riconosciuto l'esumazione dei corpi come parte delle indagini per localizzare i resti degli ostaggi rapiti durante gli attacchi di Hamas nel sud di Israele l'7 ottobre, che hanno causato oltre 1.200 morti e 250 rapimenti. L'IDF ha confermato a CNN che i corpi che non corrispondono alla descrizione degli ostaggi vengono trattati con rispetto e dignità prima di essere restituiti.

Secondo il ministero della salute di Gaza, circa 40.200 palestinesi sono morti e oltre 92.900 sono rimasti feriti negli attacchi di Israele contro la Striscia di Gaza.

Immagini di videosorveglianza trapelate lo scorso mese dal carcere di Sde Teiman hanno fornito una vista insolita delle strutture.

Il canale 12 di Israele ha ottenuto il materiale delle telecamere di sicurezza che mostra soldati israeliani che scelgono tra più di due dozzine di detenuti palestinesi sdraiati a terra. Dietro un muro che oscura la vista delle telecamere di sicurezza, si presume che i soldati abbiano violentato il detenuto con uno scudo. Il detenuto è stato portato in ospedale con ferite rettali, come dichiarato dall'organizzazione israeliana per i diritti umani Physicians for Human Rights Israel. L'esercito israeliano non ha ancora commentato il video.

Dopo l'incidente, 10 membri del personale militare israeliano sono stati trattenuti per l'allegato maltrattamento di un detenuto palestinese, secondo l'IDF. Al momento, cinque sono stati rilasciati e cinque rimangono agli arresti domiciliari.

Mishreqi ha menzionato che Salem è stato trattenuto sotto la controversa legge israeliana degli "Combatenti illegali", una regolamentazione che Human Rights Watch ha criticato per eliminare i diritti fondamentali di revisione giudiziaria e processo.

La legge consente all'esercito di trattenere le persone per un massimo di 30 giorni senza un ordine del tribunale, e poi devono essere trasferite in prigione, come previsto da PCATI, un'ONG di Gerusalemme che lavora contro la tortura. Dal'inizio del conflitto, più di 4.000 residenti della Striscia di Gaza sono stati trattenuti da Israele, secondo PCATI in un rapporto pubblicato lo scorso mese. La legge nega ai detenuti i loro diritti come prigionieri di guerra e le tutele previste per la popolazione civile sotto il diritto umanitario nei territori occupati.

Ad aprile, più di 9.500 palestinesi erano incarcerati nelle carceri israeliane, tra cui più di 3.500 senza accuse, secondo l'Associazione Addameer per il sostegno ai prigionieri e i diritti umani, un'ONG palestinese. La cifra esclude i detenuti di Gaza, secondo il gruppo.

Salem è uno dei molti ex-detenuti che hanno condiviso storie agghiaccianti del loro tempo nelle carceri israeliane con le organizzazioni per i diritti umani e i media, portando a richieste di riforma in tutte le carceri israeliane.

Dopo l'indignazione pubblica, il numero di persone trattenute a Sde Teiman è significativamente diminuito. A giugno, un procuratore dello stato ha informato la Corte Suprema di Israele che numerosi detenuti palestinesi erano stati trasferiti fuori dalla struttura.

Mishreqi ha sottolineato che c'è un problema non solo con Sde Teiman, ma con le politiche sistematiche e gli abusi che si verificano lì senza alcun controllo esterno. Anche se la struttura venisse chiusa, le politiche dannose potrebbero essere semplicemente trasferite ad altre carceri, ha avvertito.

L'organizzazione israeliana per i diritti umani B’Tselem ha pubblicato questo mese un rapporto che dettaglia "abusi e trattamento disumano dei palestinesi in custodia israeliana dal 7 ottobre". Il rapporto, che ha raccolto le testimonianze di 55 palestinesi, ha illustrato "la rapida trasformazione di una dozzina di strutture carcerarie israeliane in una rete di campi di detenzione dedicati al maltrattamento dei prigionieri come politica". L'IDF ha ripetutamente negato le accuse di abusi sistematici.

Il direttore esecutivo di B’Tselem, Yuli Novak, ha detto a CNN's Christiane Amanpour che Sde Teiman era solo "la punta dell'iceberg" nel trattamento israeliano dei detenuti palestinesi, affermando che è "organizzato e sistematico" e si è peggiorato dal 7 ottobre.

Salem ha dichiarato che c'erano circa 150 detenuti con lui nella seconda struttura in cui è stato trattenuto.

Il giorno del suo rilascio, Salem è stato informato dall'IDF che non poteva fare ritorno a casa sua a Jabalya, nel nord della Striscia di Gaza. Ora risiede in un campo di

