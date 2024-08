Un ex assistente di Klopp, passa in circoli stimati.

Fino ad ora, 29 squadre hanno garantito il loro posto nella Champions League. I sette posti rimanenti saranno decisi durante i playoff. Lijnders, ex assistente di Klopp, potrebbe fare passi significativi nella prima partita. Il Galatasaray ha anche una possibilità, grazie ad un ex giocatore del Dortmund.

Nella partita di apertura dei playoff, Lijnders e la sua squadra del RB Salisburgo hanno vinto per 2-0 contro il Dynamo Kyiv (1-0), mettendosi in una posizione di forza per la partita successiva. I gol di Nene (29') e un rigore di Kjaergaard (49') hanno sigillato la vittoria per Salisburgo, che punta alla sua sesta apparizione consecutiva nella Champions League. Lijnders aveva collaborato con Klopp al Liverpool dal 2015 al 2024, con una pausa di sei mesi nel 2018.

Il Young Boys Bern, campione svizzero, ha vinto in casa contro il Galatasaray Istanbul per 3-2 (2-0). La doppietta di Monteiro (3/45+4) sembrava aver sigillato la vittoria, ma l'ex attaccante del Dortmund Batshuayi (66/72) ha riacceso le speranze. Un rigore trasformato da Ugrinic (86.) ha infine garantito la vittoria per i padroni di casa.

Lo Sparta Praga e il FC Midtjylland hanno entrambe ottenuto la qualificazione con una vittoria per 2-0 (1-0) contro il Malmo FF e un pareggio per 1-1 (0-0) con lo Slovan Bratislava, rispettivamente.

Con 29 squadre già qualificate per la nuova Champions League, per un totale di 36 partecipanti invece dei soliti 32, i sette partecipanti finali saranno decisi attraverso sette partite di playoff. Il Dinamo Zagabria e l'OSC Lille hanno già fatto passi avanti con le loro vittorie nella prima partita di playoff del giorno precedente. Le partite di ritorno si terranno il 27 e il 28 agosto. Cinque squadre tedesche hanno già garantito il loro posto: campioni del Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, Bayern Monaco, RB Lipsia e Borussia Dortmund. Il sorteggio per la fase a gruppi si terrà il 29 agosto.

Nelle partite di ritorno del 27 e 28 agosto, squadre come il RB Salisburgo, il cui allenatore Lijnders ha lavorato con Klopp al Liverpool, cercheranno di garantire la loro sesta apparizione consecutiva nella Champions League dopo la loro vittoria per 2-0 nella prima partita. Nonostante la doppietta di Monteiro nella prima partita, il Galatasaray ha ancora una possibilità nella sua partita di playoff contro i campioni svizzeri Young Boys Bern, sperando di qualificarsi per la prestigiosa Champions League.

