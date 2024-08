- Un ex agente della polizia ha un arsenale di illegali nel cuore di Berlino.

In pieno centro di Berlino, è stato scoperto un immenso deposito illegale di armi nella residenza di un ex funzionario di legge. Durante una perquisizione del lunedì nell'appartamento di Lichterfelde, nel distretto sud-ovest, la Polizia Criminale ha rinvenuto numerosi fucili funzionanti, munizioni, caricatori di pistola, accessori per armi, granate, esplosivi, coltelli e spray al peperoncino, come hanno riferito.

Le armi sono state trovate inaspettatamente. La polizia stava inizialmente eseguendo un'ispezione di routine con autorizzazione preventiva, finalizzata all'evaluazione di alcune armi registrate e dei loro luoghi di deposito. Tuttavia, hanno subito notato pistole e munizioni mal gestite, il che li ha portati a chiamare rinforzi e professionisti. Alla fine, una consistente parte dell'arsenale è stata sequestrata.

