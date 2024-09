Un ex agente della CIA condannato per aver ferito fisicamente un collega durante un evento professionale.

Daniel J. Burgess è stato dichiarato colpevole di aggressione e battery misdemeanor nel tribunale distrettuale di Loudoun County di mattina presto, e ha ricevuto una condanna di sei mesi, con solo 24 ore di questa condanna da scontare in carcere se mantiene un record pulito secondo la legge. Ha presentato un appello.

In una testimonianza sconvolgente, la vittima, identificata solo come "Martha W." in tribunale, ha dettagliato come Burgess, suo superiore all'epoca, l'ha molestata sessualmente e aggredita fisicamente. L'episodio si è verificato durante una festa in ufficio per il 50° compleanno di Burgess nel giugno 20XX.

Secondo una dichiarazione di un portavoce della CIA, "dopo aver ricevuto un rapporto su questa questione, la CIA ha preso misure immediate e decise per limitare il contatto di Burgess con la vittima."

Si dice che Burgess fosse idoneo al pensionamento al momento dell'incidente e ha scelto di ritirarsi poco dopo. Questa decisione è stata criticata dall'avvocato della vittima, Kevin O'Connor, che ha sostenuto che la CIA avrebbe dovuto adottare misure più punitive contro Burgess. O'Connor ha affermato che Burgess è stato effettivamente autorizzato a ritirarsi; tuttavia, il portavoce della CIA ha sostenuto che Burgess "ha lasciato l'Agenzia nel settembre 20XX."

In una dichiarazione presentata al tribunale, Martha W. ha descritto la sua lotta per la giustizia all'interno di un processo complesso e alla fine infruttuoso che coinvolge il suo datore di lavoro.

Secondo O'Connor, Martha W. ha cercato per mesi la guida della CIA su come segnalare il suo aggressione alle forze dell'ordine senza mettere a repentaglio gli interessi dei suoi colleghi e le loro assegnazioni all'Agenzia. Tuttavia, la CIA non ha fornito tale guida.

La CIA non è stata pubblicamente coinvolta nei procedimenti del tribunale; sia O'Connor che i rappresentanti dell'agenzia, nonché fonti multiple, hanno confermato che l'incidente si è verificato in una struttura satellite della CIA nella contea di Loudoun, in Virginia.

Un avvocato che rappresenta Burgess ha rifiutato di commentare la questione.

Martha W. ha testimoniato di aver partecipato alla festa di compleanno di Burgess in una sala conferenze della struttura della CIA il 9 giugno 20XX. Al suo arrivo intorno alle 16:15, Martha W. e altri dipendenti della CIA hanno testimoniato che Burgess sembrava ubriaco. Man mano che la festa procedeva, Martha W. ha affermato che Burgess ha fatto commenti inappropriati sulla sua età e sul suo comportamento sessuale, ha mimato atti sessuali espliciti e ha fatto domande sulla sua igiene personale, arrivando a fare riferimento alla sua area del bikini e alla sua pulizia.

Martha W. ha testimoniato di aver tentato di allontanarsi da Burgess spostando la sua sedia, ma lui ha continuato a tirarla indietro verso di lui. In un momento, ha detto, Burgess ha sollevato le gambe in aria e ha detto: "Guarda me, sono [Martha W.]."

Martha W. ha spiegato di aver scelto di rimanere alla festa a causa della sua preoccupazione per l'escalation della situazione con il suo superiore. Tuttavia, ha testimoniato che Burgess ha costretto la sua mano sotto la sua gonna, esponendo le sue mutande. In quel momento, ha affermato di essere rimasta paralizzata e un altro collega ha deciso che era meglio per loro andarsene. Mentre uscivano dalla stanza, Martha W. ha testimoniato che Burgess l'ha afferrata e ha premuto i loro petto insieme in modo intimo, prima di costringerla a baciarla.

Una collega donna di Martha W., identificata solo come "Sarah P.", ha fornito un resoconto simile di numerosi commenti sessuali disturbanti e domande invasive. Sarah P. ha confermato che Burgess ha paragonato le taglie del seno delle donne in ufficio, ha simulato atti sessuali al tavolo e ha fatto domande inappropriate alle colleghe donne, comprese Martha W., sull'uso di Viagra loro e dei loro partner. Sarah P., insieme a un terzo collega uomo, ha testimoniato di aver assistito alla mano di Burgess sotto la gonna di Martha W.

"Io mi sono sentita insignificante, impotente e umiliata," ha testimoniato Martha W. con emozione visibile.

L'avvocato di Burgess ha argomentato in tribunale che Burgess non ricordava gli eventi in questione e non poteva essere ritenuto responsabile delle sue azioni a causa della sua ubriachezza. Ha sostenuto inoltre che Martha W. non ha verbalmente respinto gli approcci fisici di Burgess, è rimasta alla festa per un lungo periodo e non ha fornito segnali chiari di disagio.

Il tribunale ha respinto questi argomenti.

"Questo è stato un contatto non desiderato," ha affermato il giudice Laura R. Stauss. Il giudice ha stabilito che "non c'è alcun dubbio nella mente del tribunale che il convenuto è colpevole."

La CIA sotto esame

Il processo segue una serie di casi di alto profilo che coinvolgono punizioni severe per aggressioni e molestie sessuali all'interno della CIA.

La scorsa settimana, un ex ufficiale della CIA è stato condannato a 30 anni di prigione per aver drogato e aggredito sessualmente più persone; un'altra condanna per reato minore, in attesa di appello, riguarda un ex allievo della CIA accusato di aver aggredito un altro allievo in una scala di Langley.

Entrambi i comitati di Intelligence della Camera e del Senato hanno raccolto testimonianze da presunte vittime di aggressioni e molestie sessuali all'interno dell'agenzia come parte di un'indagine pluriennale, che ha portato a proposte di modifiche alle procedure della CIA per gestire questi casi.

Nel mese di aprile, il consiglio della Camera ha pubblicato un rapporto che indica che la CIA non ha gestito in modo coerente e professionale le denunce di aggressioni e molestie sessuali all'interno della sua forza lavoro e ha apparentemente inflitto "poco o nessun conto" ai responsabili.

L'indagine ha rivelato "caos e incertezza" nel processo di segnalazione delle violazioni. È stato scoperto che le vittime sono state dissuase dal parlare delle loro esperienze a causa della mancanza di anonimato e della impossibilità di ottenere aiuto confidenziale.

In una dichiarazione commovente, T ha espresso la sua frustrazione per il fatto che nessuno o nessuna organizzazione ha assunto la responsabilità di tenere conto delle decisioni e delle azioni dannose di Mr. Asquith.

"È scandaloso che individui che giurano di proteggere la loro nazione siano proprio quelli che scelgono di ignorare e, alla fine, di creare un'atmosfera in cui un superiore ubriaco può e fa abuso del suo potere per umiliare, umiliare e addirittura aggredire fisicamente qualcuno in un ambiente di lavoro che dovrebbe essere sicuro - tutto mentre protetto da pretese di 'riservatezza' e 'segretezza,'" ha dichiarato.

"Se continuiamo a gestire queste questioni come se fossero semplici violazioni del codice della strada, alla fine tutti ne paghiamo le conseguenze," ha affermato lei.

L'agenzia ha cercato di semplificare le sue procedure di segnalazione per le vittime, inclusa la creazione di un ufficio specifico lo scorso anno per gestire le accuse di aggressione sessuale e molestie. A febbraio, l'agenzia ha rivelato l'appuntamento di un ufficiale di legge federale per collaborare con quell'ufficio per facilitare le indagini, "compresi i riferimenti all'entità o al processo investigativo di legge appropriato", secondo una dichiarazione di luglio del direttore della CIA Bill Burns.

Alcune vittime hanno sostenuto che l'agenzia le ha spinte a tacere sugli episodi di aggressione sessuale per timore di rivelare il loro status segreto. Tuttavia, Burns ha sottolineato nella sua dichiarazione che, sebbene "riconosciamo che i dipendenti possono avere riserve nel rivolgersi alle forze dell'ordine ... i dipendenti dell'Agenzia non necessitano di autorizzazione preventiva per contattare le forze dell'ordine per denunciare un reato".

"L'accaduto di un'aggressione sessuale o di molestie sessuali non è classificato, sebbene le circostanze circostanti, come le identità degli agenti segreti o le strutture coinvolte nelle accuse, potrebbero esserlo", ha chiarito Burns.

Alla luce del processo in corso, le questioni relative alla gestione da parte della CIA dei casi di aggressione sessuale e molestie sono tornate alla ribalta della politica. La CIA è stata criticata per la sua gestione di questi casi, con diverse condanne e indagini di alto profilo che mettono in evidenza la necessità di cambiamenti.

Dopo il processo, ci sono state richieste di politiche e procedure più severe all'interno della CIA per proteggere i suoi dipendenti e rendere conto dei responsabili. Questa questione ha risuonato con molti in politica, che la considerano un riflesso di questioni più ampie relative alla sicurezza sul lavoro e all'uguaglianza.

