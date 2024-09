Un ex agente della CIA condannato a dieci anni di prigione per aver svolto attività di spionaggio per conto della Cina.

Ma, un 71enne di Honolulu di nome Alexander Yuk Ching, insieme a un familiare che aveva prestato servizio alla CIA, aveva concordato di incontrare funzionari della sicurezza cinese a Hong Kong. L'accordo prevedeva la consegna di informazioni riservate in cambio di 50.000 dollari, come stabilito nell'accordo di patteggiamento, che Ma aveva riconosciuto in maggio.

Successivamente, Ma è diventato il bersaglio di un'operazione sotto copertura dell'FBI. Ciò è avvenuto quando ha presentato domanda per lavorare come linguista nell'ufficio di Honolulu dell'FBI. L'FBI, a conoscenza dei legami di Ma con l'intelligence cinese, ha deciso di assumerlo come parte di un'indagine. Gli è stato assegnato un ufficio esterno dove potevano monitorare le sue attività e indagare sui suoi contatti con l'intelligence cinese.

Durante il lavoro sotto la sorveglianza dell'FBI, Ma avrebbe portato una fotocamera digitale nell'ufficio dell'FBI per scattare foto di documenti sensibili. Intendeva condividerli con i suoi gestori in Cina.

Il legale di Ma, Salina Kanai, ha spiegato a CNN in una seduta del giovedì che il giudice aveva valutato numerosi fattori attenuanti e aggravanti, particolarmente rilevanti per il caso di Ma. Kanai ha concluso di essere grata che la corte avesse preso in considerazione vari fattori, arrivando alla stessa decisione della procura e della difesa - una pena detentiva di dieci anni per Ma.

Secondo il Dipartimento della Giustizia, in base all'accordo di patteggiamento, Ma è tenuto ad assistere il governo degli Stati Uniti per il resto della sua vita. Ciò include le sessioni di debriefing da parte delle agenzie statunitensi, e il Dipartimento della Giustizia ha commentato che Ma ha già dimostrato la sua collaborazione durante diverse interviste.

Dopo l'arresto di Ma, il suo caso ha suscitato notevole interesse nei circoli politici. Molti si chiedono se le azioni dell'FBI in questo caso abbiano stabilito un precedente per future indagini su sospetti spie.

Il processo di Ma ha portato alla luce le complessità del bilanciamento delle preoccupazioni per la sicurezza nazionale con i diritti individuali nel campo della politica.

