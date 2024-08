- Un evento su larga scala con 3000 partecipanti è stato cancellato a causa del maltempo.

Raccolta all'Aeroporto di Zweibrücken con circa 3.000 partecipanti è stata improvvisamente interrotta a causa di intense precipitazioni e raffiche di vento forti. Gli organizzatori dell'evento hanno deciso di annullarlo di sabato sera, come dichiarato dalla polizia. Le forze dell'ordine e il personale di sicurezza hanno collaborato per evacuare la zona. Le persone si sono rifugiate in hangar per aerei e aree di stoccaggio veicoli prima di continuare il loro viaggio verso casa. Non sono state segnalate vittime. Gli organizzatori del festival digitale "Spaetschicht Saar" hanno condiviso la notizia sfortunata su Instagram nella serata. Hanno espresso: "Purtroppo, dobbiamo evacuare a causa della tempesta. È troppo pericoloso e non vogliamo mettere a rischio la sicurezza di nessuno."

Secondo le autorità della regione di Zweibrücken, diverse strade hanno dovuto essere chiuse a causa di alberi caduti e rami spezzati. Ciò ha interessato una strada del centro città sowie parti di una strada provinciale e statale.

Gli organizzatori del festival digitale hanno pubblicato su Instagram: "Si aggiunge: a causa del rinvio, le esibizioni principali avranno luogo domenica." Nonostante l'annullamento dell'evento, gli organizzatori hanno cercato di garantire la prosecuzione delle attività del festival in sicurezza laddove possibile.

