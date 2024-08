- Un evento senza precedenti sta accadendo qui.

Il dottor Bob del Jungle Camp RTL è un po' sottotono. Per venti anni, questo professionista medico, noto come Robert McCarron, non ha mai saltato un giorno al campo. Tuttavia, un inatteso cambiamento di eventi ha portato all'assenza del dottor Bob nell'episodio successivo in onda mercoledì sera su RTL+.

La conduttrice Sonja Zietlow annuncia la notizia, rivelando che Jan Köppen lo sostituirà, indossando un cappello da baseball e occhiali rotondi per imitare lo stile australiano del dottor Bob. Il giorno 14 della serie registrata, Köppen aggiorna i concorrenti Elena Miras e Georgina Fleur sulle sfide imminenti.

Il dottor Bob sta lottando contro un raffreddore comune.

L'assenza continua nell'episodio del giorno 15. Secondo RTL, il medico della giungla è stato costretto a fare una breve pausa durante le registrazioni del Legends Jungle Camp per recuperare da un raffreddore. Non preoccupatevi, perché il ritorno del dottor Bob è imminente. Tornerà in forma e con le sue conoscenze esperte proprio prima delle semifinali, che saranno trasmesse su RTL+ venerdì sera.

In modo interessante, il dottor Bob non è l'unico a essere colpito dalla malattia durante questo Legends Jungle Camp. Jan Köppen anche ha avuto la febbre e è stato costretto a rimanere indoors all'inizio del campo.

