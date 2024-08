Un evento senza precedenti provocato da un'eruzione solare: Un evento senza precedenti si svolge.

In maggio, un eccezionale brillamento solare ha regalato spettacolari aurore in diverse regioni. Tuttavia, questo evento cosmico ha lasciato anche distinti segni nell'atmosfera superiore del pianeta. Recentemente, i ricercatori hanno identificato un'anomalia in movimento nelle immagini dei satellite, che suggerisce la presenza di un possibile vortice senza precedenti sopra l'emisfero boreale della Terra.

Un'intensa eruzione solare ha illuminato il cielo terrestre nel mese di maggio, creando aurore vivaci non solo in Europa centrale e Nord America dal 10 al 11 maggio, ma anche a Tenerife. Oltre allo spettacolo mozzafiato, il team scientifico statunitense ha segnalato modifiche notevoli nell'atmosfera superiore, come riportato nella pubblicazione "Geophysical Research Letters". Utilizzando i dati del satellite GOLD, hanno scoperto una formazione senza precedenti a forma di turbine che avvolge l'emisfero boreale.

Scott England, un ricercatore della Virginia State University, si è meravigliato di questa "affascinante formazione a vortice" che circonda l'emisfero boreale. Prima di questo evento, non era mai stata rilevata una simile formazione. Secondo England, le particelle elettricamente cariche emesse dalle tempeste solari, che scorrono verso i poli magnetici della Terra, causano non solo le aurore mozzafiato, ma riscaldano anche notevolmente l'ambiente. Di conseguenza, l'aria calda si espande e sale dalle pole all'Equatore, generando il vortice apparente.

Tempesta solare di notevole entità

Il Sole sta attualmente mostrando un livello insolito di attività, inclusi numerosi macchie scure sulla sua superficie. Queste regioni più fredde sono suscettibili a improvvisi cambiamenti nei campi magnetici, che possono rilasciare grandi quantità di particelle cariche nello spazio. Il 10 maggio, il Sole ha scatenato sette di queste espulsioni di massa coronale verso il nostro pianeta e ha innescato la più grande tempesta solare degli ultimi vent'anni.

although our planet is shielded from the damaging impacts of charged particles by a magnetic field, the strength of this protection diminishes during a solar storm. As a result, numerous particles collide with the magnetic field lines and reach the poles, triggering auroras when encountering molecules in the upper atmosphere. Moreover, solar storms lead to turbulence in the Earth's magnetic field, which may ignite electrical currents.

One of the potential repercussions of such interventions is hindrances in communication, navigation, and energy distribution. For instance, during the May solar storm, power failures and compass malfunctions disrupted various sectors, including agriculture in the Midwest of the U.S., leading some automated farming tools to deviate from their course.

Telecamera specializzata rivela il vortice

L'atmosfera superiore della Terra subisce anch'essa l'impatto delle tempeste solari. England e il suo team hanno analizzato questo fenomeno utilizzando GOLD, un satellite lanciato nel 2018, chiamato "Global-scale Observations of the Limb and Disk". Il nome si riferisce a "Global Observations of the Planet's Edge and Disk". Questa tecnologia è dotata di una fotocamera ultraviolette che consente ai ricercatori di osservare la temperatura e il movimento dello strato superiore dell'atmosfera. In tal modo, hanno scoperto le conseguenze della tempesta solare, tra cui la dispersione di calore ai poli e la formazione della turbine.

"Le nostre scoperte sollevano la questione se questo vortice sia un evento unico legato specificamente a questa tempesta solare o piuttosto un fenomeno ricorrente che diventa evidente solo con l'ausilio di strumentazione moderna durante ogni tempesta solare." England si interroga, "Sono attese ulteriori eruzioni solari nel prossimo futuro e speriamo di trovare risposte a queste domande utilizzando ulteriori osservazioni del GOLD."

Leggi anche: