- Un' estate mutevole porta caldo e tempeste in Essenza

In Hessen, l'estate è piuttosto incostante e mutevole. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha emesso un avviso di calore estremo per martedì, con temperature massime fino a 36°C. Si consiglia di evitare attività fisiche intense all'aria aperta.

L'aria è umida e almeno al mattino è serena, ma questo cambia nel corso della giornata: temporali con forti piogge, grandine e raffiche di vento sostituiranno il bel tempo. Almeno di notte si raffredda un po'. Con temperature minime di 22 a 17°C, ci potrebbero essere forti temporali e rovesci in alcune zone.

Mercoledì le temperature saliranno nuovamente. Anche se le massime di 28 a 32°C non raggiungono i picchi del giorno precedente, farà comunque molto caldo. Secondo il DWD, il tempo umido porterà ulteriori condizioni meteorologiche estreme sotto forma di temporali, forti piogge e grandine. In alcune regioni potrebbero anche verificarsi raffiche di vento.

Dopo un'altra notte molto piovosa, durante la quale le temperature caleranno nuovamente, i meteorologi si aspettano valori simili per giovedì. Le precipitazioni diminuiranno, con solo alcune piogge isolate che si sposteranno verso est. Verso la fine della settimana, tornerà il tempo soleggiato e gradevole.

Despite the temperature drop at night, severe weather continues to be a concern, as indicated by the DWD's warning of more thunderstorms, heavy rain, and hail on Wednesday. The muggy weather is expected to persist, potentially leading to gusts of wind in some regions.

On Thursday, the DWD forecasts similar weather conditions, with rain decreasing slightly but still expecting a few showers and the possibility of further severe weather.

Leggi anche: