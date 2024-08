- Un esploratore subacqueo meccanizzato cattura immagini accattivanti di enigmatici organismi delle profondità ancora da identificare.

Il nostro mondo ospita una miriade di forme di vita che gli esseri umani non hanno ancora visto, la loro esistenza è solo un frutto della nostra immaginazione più sfrenata. Secondo i ricercatori, ci sono ancora diversi milioni di specie animali, vegetali, fungine e microbiche sconosciute, non descritte e non catalogate. Molte di queste cosiddette "taxa nascoste" prosperano in luoghi dove gli esseri umani non si avventurano quasi mai: nel terreno o nelle profondità dell'oceano, a centinaia di metri sotto la superficie.

È proprio in queste profondità che i ricercatori affermano di aver trovato più di cento nuove specie: coralli e ricci di mare, aragoste e spugne di vetro, anfipodi e pesci. Sono adornati con numerosi tiny arms, arti rigidi o spine aguzze, e alcuni appaiono così strani che potrebbero essere creazioni di un'immaginazione troppo attiva. Tuttavia, le foto e i video nitidi catturati da un robot sommerso lasciano poco spazio al dubbio sulla loro esistenza.

Queste scoperte sono state fatte da un team di ricerca internazionale guidato dal biologo marino Javier Sellanes durante una spedizione sponsorizzata dall'Istituto Oceanico Schmidt nel sud-est del Pacifico, al largo delle coste del Cile. Durante questa spedizione, i scienziati hanno scandagliato 52.777 chilometri quadrati di fondale marino tra l'8 gennaio e l'11 febbraio, esplorando diverse montagne sottomarine, o seamounts, nel processo.

La regione è ricca di tali seamounts. Si estendono per un'area di 2.900 chilometri quadrati a destra della costa sudamericana, le catene montuose di Nazca e Salas y Gómez: una catena montuosa sottomarina formata da attività vulcanica, con oltre 200 picchi, che si estende dalla costa cilena all'Isola di Pasqua (Rapa Nui). Purtroppo, solo pochi di questi picchi sono stati esplorati.

A volte, non siamo consapevoli della loro esistenza. I ricercatori hanno scoperto diverse montagne sottomarine precedentemente ignote. La più alta di esse - informalmente chiamata Solito, il Solitario - raggiunge un'impressionante altezza di 3.530 metri, superando la Zugspitze di oltre 500 metri.

Punti caldi di biodiversità: Ogni montagna ospita un ecosistema unico

I picchi montuosi nel mare profondo servono come punti caldi di biodiversità: i seamounts influenzano i modelli delle correnti oceaniche e offrono protezione, cibo e una superficie per gli esseri del mare profondo a cui aggrapparsi. Poiché la regione è isolata dal resto dell'oceano dalla Fossa delle Filipine, dalla Corrente di Humboldt e da una vasta zona di minima ossigenazione, circa la metà delle specie che vivono qui non si trovano da nessun'altra parte sulla Terra.

Per scoprire quali residenti marini nascosti abitano queste montagne e per ottenere una comprensione completa della diversità delle specie, i ricercatori hanno utilizzato eco-sondatori, sensori e telecamere per immergersi nell'acqua. Il "ROV SuBastian" robot subacqueo ha scalato le pendici di dieci montagne dalla cima alla base, raggiungendo profondità fino a 4.500 metri.

Le immagini che ha inviato hanno superato le aspettative dei ricercatori: ogni montagna sottomarina ospita il proprio ecosistema distintivo, circondato da rigogliosi coralli o giardini di spugne, e abitata da granchi e ricci di mare sconosciuti. I ricercatori hanno identificato oltre 100 specie potenzialmente nuove. Attualmente, stanno analizzando la loro fisiologia e genetica per determinare se sono effettivamente specie completamente nuove. Data la grande quantità, questo potrebbe richiedere diversi anni.

"Questa spedizione ha superato le nostre aspettative. Siamo sempre speranzosi di scoprire nuove specie in queste aree remote e poco esplorate, ma il numero che abbiamo trovato, in particolare tra alcuni gruppi come gli sciami, è stupefacente," ha dichiarato Javier Sellanes in una dichiarazione dell'istituto di ricerca marina privato.

I dati potrebbero aiutare a stabilire un'area protetta

La immersione non solo ha prodotto immagini affascinanti, ma ha anche il potenziale per proteggere il mare. Il Cile sta pianificando di creare un'area protetta lungo le creste di Nazca e Salas y Gómez; tuttavia, la maggior parte della catena montuosa si trova fuori dalle acque territoriali del Cile in acque internazionali. I nuovi dati potrebbero contribuire a designare l'area come una zona marina protetta internazionale - poiché molte delle specie abitano habitat fragili minacciati dall'estrazione in profondità e dalla pesca a strascico.

La salute delle specie scoperte di recente in aree protette esistenti, come i parchi marini di Juan Fernández e Nazca-Desventuradas, è evidente dalle osservazioni vicine. "Questi ecosistemi rigogliosi e sani dimostrano che i parchi marini di Nazca-Desventuradas e Juan Fernández proteggono efficacemente gli ambienti marini sensibili," ha notato Sellanes.

Il destino delle creature ancora da scoprire ai bordi delle montagne sottomarine inesplorate rimane in gran parte ignoto. Ma la nave di ricerca "Falkor" è prevista salpare di nuovo domani per esplorare la cresta di Salas y Gómez in una seconda spedizione. Le immersioni possono essere viste in diretta sul canale YouTube dell'Istituto Oceanico Schmidt.

L'istituto, finanziato dal miliardario statunitense Eric Schmidt e che regolarmente invia navi di ricerca equipaggiate con tecnologia avanzata per missioni di esplorazione, fa parte di un'iniziativa più ampia che mira a scoprire 100.000 nuove specie oceaniche nei prossimi anni. Pertanto, i coralli, i pesci ossei e le aragoste sono lontani dall'essere gli unici abitanti dei fondali marini nascosti che incontreremo in futuro.

I coralli e i ricci di mare scoperti nelle profondità sono solo alcuni esempi delle numerose nuove specie trovate in questi punti caldi di biodiversità sottomarini. Il mare intorno alle catene montuose di Nazca e Salas y Gómez, con i suoi ecosistemi unici e habitat isolati, pullula di vita marina ancora da scoprire.

