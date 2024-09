Un esploratore di boschi incontra truppe tedesche di alto rango e le spara.

In un paesino austriaco di Friesach, in Carinzia, una donna di 68 anni ha scatenato un inaspettato incidente durante un'esercitazione militare congiunta tra soldati austriaci e tedeschi. Mentre si trovava in un punto di osservazione elevato, ha notato truppe mimetizzate e, sentendosi minacciata, ha sparato la sua arma. Non è chiaro cosa abbia fatto di preciso, se abbia mirato ai soldati o abbia solo sparato un colpo di avvertimento. La polizia sta attualmente esaminando le circostanze dell'evento.

L'incidente si è verificato una sera di venerdì intorno alle 21:30, quando circa 130 militari di entrambi i paesi partecipavano all'esercitazione. La donna ha riferito di aver notato i soldati nascosti dalla sua posizione elevata, portandola a prendere una decisione improvvisa. Secondo il portavoce della polizia, non è chiaro se il colpo fosse diretto ai soldati o sparato in aria.

Donna sottoposta a divieto temporaneo di armi

Dopo aver notato il trambusto, la donna ha contattato la polizia, che è intervenuta e l'ha arrestata insieme a diversi soldati tedeschi. I rappresentanti militari tedeschi si sono comportati con calma, secondo il portavoce della polizia. La donna è stata temporaneamente proibita dal portare armi a causa dell'incidente e sono state avviate indagini su eventuali minacce pericolose.

L'esercito federale austriaco ha descritto i cacciatori coinvolti come una unità specializzata, che opera solitamente in piccoli gruppi non notati. Le loro mansioni includono l'evacuazione dei civili dalle regioni in crisi.

Il coinvolgimento della donna con la polizia ha portato all'intervento della Commissione, che ora ha il compito di indagare su eventuali minacce pericolose legate all'incidente. Inoltre, la Commissione esaminerà probabilmente il divieto temporaneo di armi della donna e le circostanze che lo hanno portato.

