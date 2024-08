- Un esperto di doping esprime la sua forte disapprovazione per il verdetto di non colpevolezza di Sinner.

Decision Controversa della Corte sul Test Antidoping di Sinner

L'esperto di doping Fritz Sörgel ha espresso il suo disappunto per la decisione della corte di assolvere il tennista Jannik Sinner dopo due test positivi per la sostanza anabolizzante proibita Clostebol. "Se un atleta risulta positivo per Clostebol, è automatica la sospensione. La procedura dopo un test positivo contestato prevede l'agenzia nazionale antidoping, Wada e Cas. Allora perché Sinner viene assolto dalla corte?" ha chiesto Sörgel durante un'intervista con il portale "Sport1".

La situazione sembra "sospetta" a Sörgel: "C'è puzza di losco". Se Wada e Cas non intervengono in simili casi o non emettono giudizi chiari, ci saranno ricorrenti assoluzioni come quelle degli ultimi anni. "Il Clostebol comporta una sospensione obbligatoria tra 2 e 4 anni. Non ci sono scappatoie", ha insistito Sörgel.

Contesto

Sinner, numero uno del mondo, è risultato positivo per Clostebol due volte a marzo, come riferito dall'Agenzia Internazionale di Integrità del Tennis martedì. Sinner non è ancora stato sospeso perché un tribunale indipendente dell'agenzia di arbitrato Sports Resolutions lo ha assolto, sostenendo che il contatto con l'anabolizzante attraverso un fisioterapista è stato responsabile dei risultati del test positivo. Sörgel ha criticato l'agenzia con sede a Londra che ha preso questa decisione, definendola "inaffidabile nello sport".

Metodo di Scusa Dubbio in Aumento

Sinner ha spiegato che uno spray contenente Clostebol, disponibile senza prescrizione in Italia e talvolta utilizzato dai fisioterapisti per trattare le ferite, è stato la causa della contaminazione. Sinner aveva anche diverse ferite sul corpo che hanno contribuito alla contaminazione.

"Anche se il fisioterapista lo massaggia quotidianamente, è altamente improbabile che il Clostebol penetri nella pelle in quantità sufficienti per essere rilevato in un test antidoping", ha suggerito Sörgel. "Questo metodo di scusa della sostanza che entra nel corpo attraverso la pelle è in aumento. È solo un altro esempio". L'esperto ha detto che alcune concentrazioni di sostanze contenenti Clostebol "hanno già un impatto migliorativo delle prestazioni".

La controversia sull'assoluzione di Jannik Sinner nonostante due test positivi per Clostebol in una partita di tennis non piace all'esperto di doping Fritz Sörgel. Egli ritiene che se un atleta risulta positivo per Clostebol, dovrebbe esserci una sospensione obbligatoria di 2 a 4 anni, come stabilito dalle regolamentazioni di Wada e Cas.

Leggi anche: