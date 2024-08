- Un esperto di doping esprime la sua forte disapprovazione per il verdetto di non colpevolezza di Sinner.

L'esperto di doping Fritz Sörgel ha problemi con il fatto che il numero uno del tennis Jannik Sinner potrebbe partecipare al prossimo US Open a New York, nonostante il recente proscioglimento dopo due test anti-doping falliti. Secondo Sörgel, che lo ha espresso in un'intervista a Sky, l'USADA, guidata da Travis Tygart, dovrebbe intervenire e impedire la partecipazione di Sinner.

Sörgel ha anche invitato l'Agenzia Italiana Anti-Doping ad intervenire rapidamente, iniziando con una sospensione indefinita che poi sarebbe stata inoltrata al Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS). "Nel frattempo, Sinner dovrebbe essere sospeso", ha insistito il professor di farmacologia. Anche se una sospensione di due o quattro anni è teoricamente possibile, metterla in pratica sarebbe "difficile". Per Sörgel, la situazione "ha un odore molto dubbio". "Puzza a chilometri di distanza", ha detto al portale "Sport1".

Sinner è risultato positivo per la sostanza anabolizzante proibita Clostebol in marzo, come annunciato dall'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis (ITIA) martedì. Nonostante i risultati positivi, Sinner non è sospeso, poiché un tribunale indipendente del corpo di risoluzione delle controversie sportive Sports Resolutions ha stabilito che Sinner stava usando la sostanza in modo inconsapevole attraverso un fisioterapista.

Sörgel sospetta doping intenzionale

"Questa spiegazione è difficile da mandare giù. Sulla confezione c'è scritto che un test anti-doping darebbe un risultato positivo. La sostanza deve essere stata usata per un periodo prolungato per produrre tali valori. Non bastano pochi giorni", ha argomentato Sörgel su Sky. Sörgel sospetta doping intenzionale.

Il steroid anabolizzante viene applicato sulla pelle per promuovere la guarigione. "È perfetto, perché in basse dosi viene assorbito dalla pelle e va direttamente al sito di infiammazione o ferita. L'atleta poi guarisce più velocemente. E se questo viene fatto per diverse settimane, allora è semplicemente doping", ha spiegato Sörgel. Gli spray e le creme a base di Clostebol non sono approvati in Germania.

Se l'Agenzia Mondiale Anti-Doping (WADA) non interviene in simili situazioni o il Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS) non emette giudizi chiari, e seguono proscioglimenti simili per argomenti simili, "sarà sempre la stessa cosa. Ora, una linea deve essere tracciata", ha insistito Sörgel su Sport1.

Non sono sicuro della validità della spiegazione di Jannik Sinner per il test anti-doping positivo. Non sono sicuro se l'USADA dovrebbe aspettare la decisione del TAS prima di intervenire nel caso di Sinner.

Leggi anche: