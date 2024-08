- "Un esperto di chimica punta al primo posto nella competizione infermieristica" (parafrasato)

A proposito dell'Alzheimer, della Colostomia Protesica o del Diabete: Anna Telle ha una profonda comprensione di diverse preoccupazioni per la salute. A soli 20 anni, si trova ancora nella fase di apprendimento. Tuttavia, dopo la sua vittoria al campionato tedesco di cura di giugno, ora punta alla vetta alla "WorldSkills" - la competizione globale delle competenze per i mestieri - prevista per metà settembre a Lione. Per raggiungere questo obiettivo, sta attualmente seguendo un intensivo programma di allenamento a Chemnitz sotto la guida del suo allenatore nazionale, Marcus Rasim.

Indossando guanti blu e raccogliendo i suoi ricci, saluta il suo compagno di allenamento, un altro apprendista, per una sessione di pratica delle cure per la stomia. Questa sessione implica un paziente che ha subito l'asportazione di una parte del colon a causa del cancro al colon, con conseguente deviazione delle feci attraverso un'apertura artificiale.

"Richiede grande sensibilità", commenta. Per i pazienti, questo argomento può essere piuttosto imbarazzante. Oltre a cambiare la borsa e somministrare le cure per la ferita, è anche fondamentale fornire consigli, come le raccomandazioni dietetiche. E questi consigli non sono nella sua lingua madre, ma in inglese.

"Sul posto sarà molto stressante"

Secondo l'allenatore Rasim, l'attenzione alla competizione è sull'eccellenza. I concorrenti devono dimostrare la padronanza di 30 diverse condizioni di salute, che i giudici esperti valuteranno in base a circa 280 criteri individuali. Ciò comprende scenari in ospedali, cure per gli anziani, sia istituzionali che a domicilio.

"Sul posto sarà molto stressante", prevede l'esperto. Con circa 1.400 partecipanti da oltre 70 paesi e un pubblico stimato di 250.000 persone, i migliori saranno decretati non solo nelle cure, ma anche in altre professioni - dai muratori e falegnami agli ingegneri meccatronici e saldatori, e persino ai panettieri, cuochi o parrucchieri.

Telle si batterà contro i concorrenti di 18 altri paesi. Il suo mentore apprezza le sue forti doti sociali e la sua compostezza sotto pressione. Lei condivide che una carriera in cure palliative la attira, in quanto consente più tempo con i pazienti, qualcosa che spesso manca nelle cure quotidiane.

Originaria di Chemnitz, Telle ha completato la sua istruzione superiore lì e ora sta seguendo la sua formazione di cura alle Cliniche Bethanien Zeisigwald. Vede il suo futuro principalmente nelle cure palliative, dove ritiene ci sia più opportunità per l'interazione con i pazienti, che spesso manca nelle cure di routine.

