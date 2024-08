Un esperto dà un verdetto devastante sulla qualità dell'acqua della Senna

Per garantire la qualità dell'acqua della Senna al top, gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi affermano che gli atleti possono nuotarvi. Tuttavia, un esperto ha serie perplessità. Critica i metodi di misurazione obsoleti utilizzati dalle autorità competenti.

La Senna era abbastanza pulita per far competere gli atleti di élite per le medaglie olimpiche? Parigi e gli organizzatori delle Olimpiadi dicono di sì. Ma Dan Angelescu della società Fluidion ha serie perplessità. La sua società ha analizzato la qualità dell'acqua della Senna per anni utilizzando metodi all'avanguardia, anche nei luoghi in cui i triatleti hanno gareggiato di recente.

"I nostri rilevamenti mostrano che la qualità dell'acqua non ha mai raggiunto il limite 'sufficiente' della World Triathlon nei giorni di gara", ha detto Spiegel in un'intervista.

Gli organizzatori olimpici hanno deciso di far partire gli atleti in base ai loro dati e ai limiti validi. A differenza della sua società, la città misura utilizzando metodi obsoleti e seguendo un vecchio insieme di regole, afferma Angelescu. A causa dei loro metodi di misurazione, la città è "cieca" rispetto a una grande parte del carico batterico nella Senna.

Metodo di misurazione "non affidabile abbastanza per la Senna"

In modo interessante, c'è già una collaborazione ufficiale tra la città e Fluidion: la società analizza la qualità dell'acqua nel punto di balneazione pubblico La Villette per conto del municipio. Tuttavia, la città ha esplicitamente deciso di non voler lavorare con Fluidion per le Olimpiadi, afferma Angelescu.

Inoltre, i dati che Fluidion pubblica sul proprio sito web come parte di un "progetto open source" non vengono utilizzati dalle autorità competenti. Il Paris Media Centre ha dichiarato in questo contesto che il metodo di misurazione di Fluidion non è "affidabile e preciso abbastanza per la Senna". Angelescu è confuso da questo e accusa la città di ignorare la scienza.

