Un escursionista trovato a Washington dopo un mese di ordi potrebbe avere poco tempo di sopravvivenza, secondo la dichiarazione del soccorritore.

Robert Schock, 39 anni, è stato visto l'ultima volta da altri escursionisti in una posizione specifica del parco il 31 luglio, senza attrezzatura da campeggio, come dichiarato dall'ufficio dello sceriffo della contea di Whatcom a CNN.

È stato apparentemente salvato e portato in ospedale il 30 agosto, secondo le autorità.

Secondo Jeff Kish, direttore esecutivo dell'Associazione del Pacific Northwest Trail, in un post su Facebook del tardo mercoledì, "Quando il nostro team ha incontrato Robert, è riuscito a comunicare di essere stato fermo, intrappolato in quel punto per circa due settimane."

Le ricerche sono durate quasi un mese

Il 3 agosto, le autorità del parco hanno segnalato un veicolo abbandonato al parcheggio della Hannegan Pass e hanno menzionato di aver scoperto un cane che credevano fosse di Schock, a 8 miglia di distanza su un sentiero vicino al fiume Chilliwack, come dichiarato nel comunicato stampa.

I deputy che hanno risposto hanno esaminato il veicolo e hanno trovato il portafoglio di Schock sul cruscotto con i finestrini abbassati, come ha riferito l'ufficio dello sceriffo.

Il 7 agosto, i ranger del parco hanno condotto ricerche a terra in zona remota più volte e si sono uniti ai deputy in una ricerca in elicottero della zona. Tuttavia, non hanno trovato alcuna traccia della posizione di Schock.

Una ricerca aerea della Border Patrol degli Stati Uniti il 16 agosto della Conca del Chilliwack e una ricerca a terra nella zona dove è stato trovato il cane non hanno dato risultati, secondo le autorità.

"Il 30 agosto, i deputy dell'ufficio dello sceriffo della contea di Whatcom sono stati informati dai ranger del Servizio dei Parchi Nazionali che Schock era stato trovato vivo e in buona salute nella Conca del Chilliwack", ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo nel comunicato stampa.

Schock: Vivo ma non in buona salute

Kish ha messo in discussione la dichiarazione ufficiale dello stato di salute di Schock quando è stato salvato dal suo team dell'Associazione del Pacific Northwest Trail, scrivendo su Facebook.

"Robert è stato trovato vivo ma di certo non in ottima condizione", ha scritto Kish. "Si ritiene che Robert avrebbe potuto avere solo un altro giorno prima che l'esito sarebbe stato molto più grave."

Kish e la sua squadra erano impegnati nel ripristino di un sentiero danneggiato dagli incendi il giorno in cui hanno trovato Schock, secondo lui. Stavano tornando al campo dopo una lunga giornata quando hanno sentito un suono fievole vicino al fiume Chilliwack mentre lo attraversavano, ha condiviso.

"Non era subito ovvio che avevano sentito una persona, ma il loro istinto era di prendersi il tempo per indagare, solo per sicurezza", ha scritto Kish.

Il team ha sentito Schock chiedere aiuto, come ha riferito l'affiliata CNN KIRO.

Schock è stato trovato circa mezzo miglio fuori dal sentiero lungo la riva del fiume, "esposto e alla mercé degli elementi", secondo Kish, che ha aggiunto: "La sua situazione era critica."

Il team ha fornito assistenza essenziale a Schock per diverse ore fino all'arrivo delle squadre di soccorso per trasportarlo in ospedale, secondo Kish.

CNN ha contattato il Servizio dei Parchi Nazionali per ulteriori informazioni.

