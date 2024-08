- Un escursionista inciampa e cade a 150 metri.

Un escursionista di 32 anni è morto dopo essere caduto per 150 metri mentre scendeva dalla vetta del Brecherspitz nell'Alta Baviera. Secondo la polizia di Rosenheim, l'uomo è inciampato e è caduto dal bordo del ripido pendio meridionale del Brecherspitz, vicino all'upper Firstalm. Nonostante i tentativi del team di soccorso in montagna allertato dai suoi compagni, l'uomo di Monaco non è potuto essere salvato e è morto sul luogo dell'incidente.

Incidente al Brecherspitz nell'Alta Baviera

L'uomo di 32 anni stava facendo escursione con sei amici domenica quando è caduto dal sentiero verso l'upper Firstalm. Il gruppo di impiego alpino della polizia di frontiera di Raubling è stato in grado di recuperare solo il corpo dell'uomo. Il servizio di soccorso in montagna e un elicottero di soccorso sono stati coinvolti nell'operazione.

I compagni dell'uomo, sotto shock, sono stati portati a valle dal servizio di soccorso in montagna. Le indagini sulla causa dell'incidente sono in corso.

