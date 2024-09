Un escursionista del Regno Unito muore a Maiorca.

Una violenta tempesta a Maiorca ha causato la morte di un escursionista britannico. Le autorità, la Guardia Civil, hanno annunciato il recupero del cadavere nella zona nord del torrente Pareis gorge sull'isola spagnola. L'identificazione preliminare della vittima ha portato a un uomo di 32 anni. Il giorno precedente, lui e una donna escursionista, anch'essa britannica, erano stati travolti dalle acque torrentizie. La posizione della donna è ancora sconosciuta e le operazioni di ricerca sono in corso.

Il duo era uno dei dodici avventurieri, tra cui un tedesco, un francese, altri britannici e locali. Dieci individui, sia uomini che donne, sono stati miracolosamente salvati dalle acque in aumento poco prima del tramonto di martedì. Sono stati aiutati da un elicottero e una corda, dopo essere rimasti bloccati per ore nel freddo e umido tempo.

Il mozzafiato torrente Pareis, lungo oltre tre chilometri con un dislivello verticale di 180 metri, è incastonato nelle montagne di Serra de Tramuntana, una famosa destinazione per gli escursionisti a Maiorca che vanta la vetta più alta dell'isola, il Puig Major (1445 metri). Le pareti del canyon raggiungono un'altezza di 200 metri in alcuni punti. Il percorso attraverso questo gorge è considerato uno dei tour più emozionanti dell'isola, ma presenta anche le sue difficoltà. Gli esperti mettono in guardia contro l'underestimation della salita o della discesa su massi enormi.

A causa delle intense acque di piena durante la tempesta, l'escursionista britannico e la sua compagna sono stati travolti. Despite gli sforzi della Guardia Civil e dell'operazione di soccorso, la posizione della donna rimane sconosciuta a causa delle condizioni pericolose nel torrente Pareis gorge.

