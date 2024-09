- Un escursionista del Regno Unito è morto durante una tempesta a Maiorca.

Una violenta tempesta causa la morte di una escursionista britannica a Mallorca. Il corpo di una donna di 26 anni è stato ritrovato nelle vicinanze della gorge di Torrent de Pareis, situata nella parte settentrionale dell'isola spagnola di Mallorca. La Guardia Civil ha riferito questo triste incidente. La donna era parte di un gruppo di dodici avventurosi escursionisti, composto da un tedesco, un francese, diversi britannici e spagnoli. Dieci escursionisti sono stati salvati vivi prima del tramonto di martedì utilizzando un elicottero e delle funi. Erano rimasti bloccati a causa delle acque torrentizie e erano congelati e fradici.

Torrent de Pareis: un sentiero mozzafiato ma pericoloso

Il Torrent de Pareis, lungo 2,8 chilometri con un dislivello verticale di 180 metri, si trova nel cuore della catena montuosa della Serra de Tramuntana, una famosa destinazione per gli escursionisti che comprende la vetta più alta di Mallorca, il Puig Major (1445 metri). Le pareti della gorge raggiungono un'altezza impressionante di 200 metri in alcuni punti. L'escursione attraverso il torrente è celebrata come una delle più spettacolari delle Isole Baleari, ma è anche nota per la sua difficoltà. L'ascesa e la discesa su grossi massi sono spesso sottovalutate.

Interruzioni meteorologiche e allagamenti

Il violento sistema di tempeste, che ha portato piogge torrenziali e temporali, ha causato ritardi fino a due ore all'aeroporto di Palma di martedì. Sono avvenuti diversi allagamenti, causando la chiusura delle strade. Nonostante le brevi ma intense piogge, il vento forte ha accompagnato la tempesta. Più di 90 litri di pioggia per metro quadrato sono caduti in poco tempo.

Allerta arancione per mercoledì

Amena, il servizio meteorologico, ha previsto condizioni meteorologiche peggiori per mercoledì, emettendo un'allerta arancione per tutte le Isole Baleari (e ampie regioni lungo la costa mediterranea spagnola) fino alle 18:00. Sono previsti rovesci di pioggia, temporali e raffiche di vento con velocità superiori a 120 chilometri orari. Tuttavia, mercoledì mattina il sole splendeva su Mallorca e quasi tutta la regione mediterranea spagnola era libera da ritardi nei voli. L'allerta arancione è stata revocata giovedì.

