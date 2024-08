Un equivalente russo di Elon Musk con cento figli biologici: Pavel Durov

Durov, il creatore enigmatico di Telegram, recentemente arrestato in Francia, incarna l'immagine di un tecnologico ribelle, globe-trotter, che fonde il genio di Mark Zuckerberg, le stranezze dello stile di vita di Jack Dorsey e il libertarismo di Elon Musk, con un'ulteriore preoccupazione per la paternità e la procreazione. Durov ha dichiarato a luglio di aver avuto più di cento figli attraverso donazioni di sperma negli ultimi quindici anni.

Con un patrimonio stimato di $9,15 miliardi secondo Bloomberg e un arsenale di passaporti e residenze multiple, Durov ha vissuto una vita senza confini geografici per quasi un decennio, un uomo in una sorta di ricerca a torso nudo per proteggere l'autonomia della comunicazione dagli occhi spianti dei governi, democraticamente scelti o meno.

Le ultime sfide legali di Durov riaccendono il dibattito sull'crittografia end-to-end di Telegram, che garantisce comunicazioni sicure tra gli utenti anche dai dipendenti dell'azienda, e le preoccupazioni per la sicurezza dei governi e l'iniziativa dell'Unione Europea per limitare la grande tecnologia.

Gemelli del Genio

Durov è nato nel 1984 nell'Unione Sovietica, ma la sua famiglia si è trasferita in Italia quando aveva solo 4 anni. Durov ha raccontato questo aneddoto in una rara intervista con il commentatore di destra Tucker Carlson all'inizio di quest'anno. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica, la famiglia Durov è tornata in Russia, con il padre di Durov che ha ricevuto un'offerta per lavorare all'Università di San Pietroburgo.

Durov ha menzionato che lui e suo fratello maggiore, Nikolai, erano matematici prodigio sin dalla giovane età. Nikolai ha guadagnato fama risolvendo equazioni cubiche in tempo reale in televisione italiana da bambino e ha vinto numerose medaglie d'oro alle Olimpiadi Internazionali di Matematica. Durov, d'altra parte, era il miglior studente della sua scuola, eccellendo in competizioni matematiche locali.

"Eravamo entrambi appassionati di codifica e design", ha detto Durov.

Al loro ritorno in Russia, hanno portato con sé un computer IBM PC XT, rendendoli "nei primi anni '90, una delle poche famiglie in Russia che potevano insegnarsi a programmare".

Il Zuckerberg della Russia

Le abilità di programmazione e lo spirito imprenditoriale di Durov hanno portato alla creazione di Vkontakte (VK), una piattaforma di social media, nel 2006, quando aveva 21 anni e aveva appena lasciato l'università. VK ha guadagnato rapidamente popolarità come versione russa di Facebook, con Durov che ha guadagnato l'etichetta di "Zuckerberg della Russia".

Tuttavia, la relazione di Durov con il Cremlino si è guastata più velocemente di quella di Zuckerberg con Washington. Quando i manifestanti hanno iniziato a utilizzare VK per organizzare manifestazioni contro il presidente filorusso Viktor Yanukovich dell'Ucraina nel 2013, Durov ha affermato che il Cremlino ha richiesto al sito di rilasciare i dati personali degli utenti ucraini. Durov si è rifiutato, portando a una relazione tesa con il governo russo, che alla fine ha portato alle dimissioni di Durov come CEO e alla sua partenza dalla Russia. Oggi, VK è sotto il controllo del governo.

"Per me, non si è mai trattato di accumulare ricchezza. Tutto nella mia vita era riguardo al guadagnare libertà. Nella misura in cui è possibile, la mia missione nella vita è quella di permettere agli altri di guadagnare libertà", ha detto Durov.

"Non voglio ricevere ordini da nessuno".

'Sono tutti pessimi'

Mentre Zuckerberg ha acquisito WhatsApp nella sua ricerca di costruire il colosso dei social media ora noto come Meta, Durov ha scelto di costruire la sua applicazione di messaggistica despite un mercato affollato per questo tipo di app.

Non pensava che ce ne fosse una soddisfacente.

"Non importa quante applicazioni di messaggistica esistano se sono tutte scadenti", ha detto Durov a TechCrunch nel 2015.

Durov ha citato la sua esperienza con il Cremlino come il principale motivatore dietro la creazione di Telegram, con sede a Dubai. Lui e suo fratello hanno cercato di creare qualcosa libero dallo sguardo invadente dei governi.

L'criptografia end-to-end robusta e l'impegno di Telegram per la privacy si sono dimostrati allettanti per i centinaia di milioni di utenti attratti dalla piattaforma - inclusi, alla fine, i pianificatori degli attentati di Parigi del novembre 2015.

La rivelazione ha spinto il solito riservato Durov a intraprendere una campagna di pubbliche relazioni, concedendo numerosi interviste, inclusa una a CNN, per rassicurare un pubblico nervoso che Telegram non stava diventando il "WhatsApp dei terroristi".

Telegram, secondo Durov, era semplicemente il servizio di messaggistica più sicuro sul mercato - e compromettersi creando una porta posteriore per i governi avrebbe indebolito l'appello dell'app e l'impegno dell'azienda per la privacy.

"Non puoi renderlo sicuro contro i criminali e accessibile ai governi. O è sicuro o non è sicuro", ha detto Durov a CNN nel 2016.

Domande russe

L'intransigenza di Telegram nel cedere la crittografia ha posto l'azienda in conflitto con i governi in tutto il mondo - inclusa la Russia, almeno all'inizio.

Mosca ha tentato di imporre un divieto a Telegram nel 2018 per il suo rifiuto di fornire alle agenzie di sicurezza russe le chiavi di crittografia. Durov ha promesso di ignorare il divieto.

Un altro scontro sembrava imminente tra l'imprenditore tecnologico e il Cremlino, ma non si è materializzato. Il divieto è stato ultimately revocato nel 2020.

Negli anni successivi, Telegram è emerso come una delle poche piattaforme social media straniere che operano in Russia senza restrizioni, fungendo da mezzo preferito di comunicazione per diversi funzionari del governo russo.

I critici di Durov sono stati scettici per un po' di tempo sulla capacità di Telegram di operare così liberamente in Russia senza fare qualche tipo di compromesso con il Cremlino. Tuttavia, Durov ha costantemente negato queste accuse, spesso ricordando il suo litigio con la Russia alla fine degli anni '10 che lo ha portato a lasciare il paese.

Prima del suo arresto a Parigi, Durov si trovava in Azerbaigian, coincidentemente nello stesso momento del presidente russo Vladimir Putin che era lì per una visita ufficiale di due giorni. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha confermato che Durov e Putin non si sono incontrati.

Nonostante il distanziamento pubblico di Durov dalla Russia, il governo è intervenuto rapidamente dopo il suo arresto in Francia. L'Ambasciata russa a Parigi avrebbe preso immediate azioni dopo aver appreso dei problemi legali di Durov.

Il problema dell'utilizzo di Telegram per il riciclaggio di denaro, il traffico di droga e la diffusione di contenuti pedofili è rimasto una preoccupazione per i governi occidentali. L'arresto di Durov in Francia è stato collegato a un mandato emesso a causa della mancanza di moderazione di Telegram, come riportato da BFMTV affiliata a CNN.

Telegram ha rilasciato una dichiarazione in risposta, affermando che era assurdo ritenere responsabile la piattaforma o il suo proprietario per l'abuso della piattaforma. La dichiarazione ha anche menzionato che Telegram si attiene alle leggi dell'UE e che Durov non aveva nulla da nascondere.

La decisione di Durov di creare Telegram, nonostante l'esistenza di numerosi app di messaggistica, è stata motivata dalla sua convinzione che nessuna di esse fosse soddisfacente, esprimendo questo sentimento a TechCrunch nel 2015. Nel mondo degli affari della tecnologia, la posizione di Durov è un esempio della sua visione di costruire servizi innovativi che priorità l

