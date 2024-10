Un episodio di stupro al processo di Avignone

Per un lungo periodo, Gisele Pelicot ha sopportato in silenzio il marito che la drogava e la costringeva a subire violenze sessuali. Nel processo che si sta svolgendo ad Avignone, nel sud della Francia, la 72enne Gisele ha espresso il desiderio di rendere pubblico il materiale che testimonia le sue sofferenze. Si tratta della prima volta che prove visive di questo tipo vengono mostrate durante il processo.

Durante l'udienza di venerdì, sono state proiettate in aula e in una sala riservata alla stampa nove video e alcune immagini che documentano i crimini. La visione di questo materiale, durata circa un'ora, ha lasciato tutti a bocca aperta.

Gli spettatori presenti in aula e nella sala riservata hanno assistito inorriditi alle violenze subite da Gisele nel suo letto a Mazan. Le immagini incriminano sette dei 51 imputati, i cui casi sono stati discussi durante questa settimana di processo.

Dominique Pelicot, l'ex marito di Gisele, ha ammesso di averla drogata e violentata tra il 2011 e il 2020, in almeno 92 occasioni insieme ad altri uomini contattati attraverso forum online.

"La vergogna cambia campo"

Da quando è iniziato il processo, Gisele ha insistito perché fosse pubblico e non a porte chiuse, come originariamente previsto. Ha dichiarato con forza: "La vergogna cambia campo". Inoltre, è riuscita a far cambiare idea al giudice, che aveva deciso di non mostrare le immagini dei crimini in aula. Dopo una lunga consultazione con le parti coinvolte, è stata presa questa decisione.

Durante la proiezione dei video e delle foto, Gisele è rimasta perlopiù concentrata sul suo telefono, mentre il suo ex marito, seduto al banco degli imputati, si copriva gli occhi o distoglieva lo sguardo. Alcuni dei coimputati hanno assistito alla proiezione, altri hanno abbassato lo sguardo. In seguito, i coimputati hanno negato le accuse di stupro.

Un imputato si spaccia per vittima

Mentre alcuni imputati hanno sostenuto di aver creduto che si trattasse di un gioco sessuale consensuale tra la coppia e che la donna fingesse di dormire, uno degli accusati si è presentato come "vittima" di Dominique Pelicot e ha dichiarato di aver agito per paura di lui. Un altro imputato ha suggerito di essere stato drogato, poiché non ricordava nulla. Dominique Pelicot, però, ha ripetuto più volte: "Lo sapevano tutti".

Elise Pinas, una spettatrice di 25 anni, ha espresso la sua indignazione per le reazioni degli imputati, uscendo dalla sala riservata "furiosa". Ha trovato la visione dei video "molto utile". Gli imputati del processo rischiano fino a 20 anni di carcere. Il verdetto è atteso a metà dicembre.

Al centro dell'attenzione c'è Gisele Pelicot, la cui scelta coraggiosa di rendere pubblico il suo calvario ad Avignone ha suscitato grande scalpore. Nonostante le controversie sollevate dal processo, la richiesta di trasparenza di Gisele, espressa con il motto "La vergogna cambia campo", ha trovato eco in molte persone,

