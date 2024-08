Un enorme inferno a ruote, presumibilmente acceso da una sigaretta buttata in modo sconsiderato.

Durante un evento musicale vicino a Lipsia, al Highfield Festival sul lago Störmthal, due gondole di una ruota panoramica sono improvvisamente divampate in fiamme. Almeno 23 persone hanno riportato ferite. Le prime indagini degli investigatori forniscono indizi sull'origine dell'incendio.

Gli investigatori hanno fatto progressi nella determinazione della causa dell'incendio sulla ruota panoramica. Le prove iniziali suggeriscono che i materiali sotto il comparto passeggeri abbiano giocato un ruolo, come riferito dalle autorità di Lipsia. Questi materiali si sono incendiati spontaneamente e si sono poi diffusi a una gondola. Le indagini sono in corso.

Le fonti dei media suggeriscono che le sigarette o gli spinelli gettati via possano aver innescato i materiali sotto le grate della gondola. Non si può escludere la possibilità di un guasto tecnico come un incendio elettrico, secondo Radio Dresden, citando la polizia. Il giornale Bild ha riferito che le tende mal posizionate utilizzate per coprire le gondole potrebbero aver preso fuoco e diffondersi alla gondola.

"Non ho mai visto niente del genere prima"

Attualmente, almeno 23 persone sono rimaste ferite nell'incidente, comprese le forze dell'ordine e i soccorritori. Diciassette di loro sono state ricoverate in ospedale, comprese quattro con ustioni e una con un infortunio dovuto a una caduta.

Gli operatori hanno rivelato che l'incendio è iniziato durante lo scambio dei passeggeri. "Il mio personale mi ha informato che non c'era nessuno nella gondola quando è iniziato l'incendio", ha detto Sascha Hanstein di Brema. Era sconvolto e senza parole. "La mia famiglia si occupa di ruote panoramiche da generazioni. Non ho mai visto niente del genere prima", ha sottolineato.

Hanstein ha spiegato che il suo personale ha agito prontamente quando ha visto le fiamme. "Hanno aumentato la velocità della ruota panoramica e accelerato l'evacuazione delle gondole rimanenti". Secondo l'operatore, la ruota panoramica è alta 38 metri e ha 24 gondole. "Il veicolo non è vecchio per una ruota panoramica. Ne ho una che ha 30 anni", ha notato Hanstein.

