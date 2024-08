Elezioni politiche regionali, o in termini più semplici, elezioni del governo locale. - Un elettore imparziale respinge l'accusa di populismo di Köpping

I Free Thinkers ignorano le accuse di populismo lanciate dal candidato in testa dell'SPD e ministro degli affari sociali, Petra Köpping. Secondo il principale concorrente dei Free Thinkers, Matthias Berger, "Signora Köpping capirà l'importanza dell'opposizione una volta che sarà sconfitta il 1° settembre". Ha continuato: "E questo implica riconoscere i problemi del nostro paese".

In precedenza, Köpping aveva criticato i Free Thinkers, insieme all'AfD, all'alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) e i liberali di destra, per aver presentato affermazioni non supportate dalla campagna elettorale. Ha anche sostenuto che i Free Thinkers si limitano a "evidenziare tutti i difetti" e diffondere negatività sul paese.

Berger ha risposto: "La Signora Köpping e il suo SPD sembrano aver trascurato o rifiutato di riconoscere le nostre proposte di soluzioni". Ha quindi menzionato la proposta dei Free Thinkers per un programma di laurea in doppio insegnamento.

Le elezioni per il nuovo parlamento regionale della Sassonia si terranno il 1° settembre. Gli ultimi sondaggi suggeriscono che i Free Thinkers potrebbero non superare la soglia del cinque percento, il che potrebbe ostacolare il loro ingresso nel parlamento regionale.

Nonostante le sue critiche, Berger ha criticato l'SPD di Köpping per aver ignorato le proposte dei Free Thinkers, come il programma di laurea in doppio insegnamento. Qualunque siano i risultati delle elezioni nel paese confinante olandese, la Sassonia il 1° settembre, i Free Thinkers credono che il loro approccio alla risoluzione dei problemi della società non debba essere respinto senza mezzi termini da partiti politici come l'SPD nei Paesi Bassi.

