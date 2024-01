Un elettore dell'Iowa esorta DeSantis a sfidare Trump mentre si profilano i caucuses

Ma almeno un elettore dell'Iowa ha voluto sapere: perché questa energia non è stata indirizzata di più verso il leader del partito?

"Perché non lo avete attaccato direttamente?". Chris Garcia, un elettore che ha intenzione di votare per DeSantis, ha chiesto durante un'assemblea cittadina qui mercoledì. "Dal mio punto di vista, siete piuttosto morbidi con lui".

La domanda ha scatenato un lungo botta e risposta tra Garcia e DeSantis, che ha affermato di essersi sforzato di spiegare le differenze tra lui e il candidato in testa, ma di rifiutarsi di "diffamarlo personalmente".

Lo scambio ha messo in evidenza come una potenziale corsa per il secondo posto, intensificatasi per mesi, abbia lasciato Trump in gran parte indenne e in una corsia tutta sua, con grande frustrazione dei repubblicani come Garcia.

Garcia non era soddisfatto e ha detto alla CNN che intendeva sostenere DeSantis, ma lo esortava a confrontarsi con Trump in modo più aggressivo.

"Non so se sarà in grado di farcela se non affronterà Trump", ha detto Garcia, repubblicano di Woodward, Iowa.

Mentre DeSantis e Haley hanno gradualmente acuito le loro differenze con Trump, hanno investito molto di più nel tentativo di abbattere l'altro, in particolare con i rispettivi gruppi esterni che hanno speso milioni in spot televisivi di attacco.

DeSantis e due super PACS che sostengono la sua candidatura, Never Back Down e Fight Right, hanno speso 7,6 milioni di dollari per colpire Haley l'anno scorso solo in Iowa, rispetto a meno di 500.000 dollari destinati a Trump, secondo un'analisi della CNN di AdImpact, una società di monitoraggio dati.

Da parte sua, Haley e il suo principale superPAC hanno speso quasi 10 milioni di dollari per colpire DeSantis, secondo l'analisi, mentre solo 1,5 milioni di dollari sono stati destinati a Trump.

L'assalto ha prodotto un vertiginoso tira e molla di annunci, molti dei quali hanno preso in giro DeSantis per la sua adorazione di Trump e sminuito Haley per la sua ammirazione di Hillary Clinton. Gli spot hanno fornito resoconti scottanti dei rispettivi rapporti con lo sviluppo del business cinese durante il periodo in cui erano governatori della Carolina del Sud e della Florida.

"Vedete tutti i soldi che sono stati spesi contro il governatore DeSantis o contro il governatore Haley, ma quanti di questi soldi sono stati spesi contro Trump?", ha detto Bob Vander Plaats, presidente dell'Iowa Family Leader, un'organizzazione influente tra gli evangelici. "Questo è ciò che la gente si chiede davvero".

Per mesi, i candidati hanno affrontato una crescente pressione per tracciare distinzioni più nette tra loro e Trump, che ha dominato nei sondaggi nazionali e nei primi stati delle primarie.

Ma i rivali di Trump corrono anche il rischio di alienarsi i suoi sostenitori, molti dei quali sono diventati ancora più fedeli sulla scia dei problemi legali dell'ex presidente. I candidati che hanno attaccato Trump più duramente, come gli ex Governi Chris Christie del New Jersey e Asa Hutchinson dell'Arkansas, si sono arenati.

DeSantis, Haley e l'imprenditore biotecnologico Vivek Ramaswamy hanno dichiarato che, se eletti presidenti, avrebbero graziato Trump - che deve affrontare quattro accuse penali - in caso di condanna. Lo hanno anche difeso dopo che il segretario di Stato democratico del Maine ha rimosso Trump dal voto delle primarie dello Stato il mese scorso.

Vander Plaats, che ha appoggiato DeSantis l'anno scorso, ha detto che tutti i candidati repubblicani si trovano di fronte a un delicato gioco di equilibri con un ex presidente che esercita una tale lealtà nel GOP.

"È un argomento ricco di sfumature", ha detto Vander Plaats. "Per gli elettori di Trump, la loro seconda scelta è DeSantis, quindi se vuoi cercare di allontanare gli elettori di Trump per portarli da te, non puoi alienarli".

Soldi e pressioni

Nel capitolo conclusivo della corsa in Iowa, le fortune finanziarie di DeSantis e Haley sono cambiate. DeSantis e i suoi alleati esterni sono stati a lungo in vantaggio nella raccolta di fondi, ma le finanze sono ora molto più strette, dicono gli assistenti, mentre Haley sta godendo della più grande quantità di contributi finora.

La sua campagna ha annunciato mercoledì di aver raccolto 24 milioni di dollari nell'ultimo trimestre dello scorso anno - più del doppio del trimestre precedente - mettendola su una solida base finanziaria.

Doug Stout, un attivista repubblicano di lunga data che ha visto tutti i candidati nelle loro visite in Iowa nell'ultimo anno, ha detto di essere ancora combattuto tra DeSantis e Haley. Ritiene che entrambi i candidati rappresenterebbero un futuro forte per il Partito Repubblicano.

"Abbiamo bisogno di un governatore come candidato repubblicano", ha detto Stout mercoledì mentre lasciava l'evento di DeSantis a Waukee. "È brutto che la situazione si sia trasformata in una sorta di lotta per il secondo posto. Non stanno lottando per il secondo posto. Stanno lottando per la presidenza".

DeSantis sta affrontando una particolare pressione per differenziarsi da Trump in Iowa, dove ha scommesso il suo futuro politico. In privato e in pubblico, gli alleati di DeSantis hanno espresso dubbi sulla sua capacità di vincere in Iowa.

È anche rimasto indietro con le spese. SFA Fund, Inc, il super PAC che sostiene Haley, ha speso 30 milioni di dollari in pubblicità in Iowa, mentre la campagna di Haley ha speso altri 4,7 milioni di dollari, molti dei quali nelle ultime settimane. I Super PAC che sostengono DeSantis hanno speso solo 25,9 milioni di dollari. La campagna del governatore della Florida ha speso 2,7 milioni di dollari nello Stato.

Mercoledì si è detto fiducioso di poter "fare bene" in Iowa, citando il gioco di squadra della sua campagna, compresi i 1.500 capitani di circoscrizione che lo sostengono.

"Non si tratta di primarie in cui basta inviare una scheda elettorale o timbrare il cartellino", ha dichiarato DeSantis ai giornalisti dopo l'evento. "Quindi abbiamo fatto tutto ciò che abbiamo fatto tenendo conto di questo aspetto e credo che continueremo a vedere cose molto, molto buone".

A Waukee, DeSantis si è concentrato sui fallimenti di Trump nel realizzare parti chiave della sua piattaforma del 2016, come un muro di confine pagato dal Messico, e ha detto che l'ex presidente farebbe fatica a reclutare personale. Ha anche sostenuto che Trump avrebbe difficoltà a farsi eleggere.

"Abbiamo bisogno di qualcuno che sia in grado di galvanizzare i repubblicani e di conquistare le persone che disapprovano le politiche di Biden", ha detto DeSantis. "Il mio timore con Trump è che ci siano persone che disapprovano Biden, ma non sono d'accordo con Trump, quindi non lo farebbero".

Su questo punto, Garcia sembra essere d'accordo.

"Sono disposto a sostenerlo perché non credo che Trump sia eleggibile", ha detto alla CNN.

David Wright della CNN ha contribuito a questa storia.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com