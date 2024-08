- Un eletto riceve l'escorta della polizia dopo un'aggressione razzista

La candidata della CDU Adeline Abimnwi Awemo, originaria del Camerun e residente a Cottbus da oltre vent'anni, ha ricevuto scorte della polizia a causa di un incidente discriminatorio avvenuto alla fine di luglio. Avrà agenti di polizia al suo fianco durante le apparizioni pubbliche o gli eventi che ritiene rischiosi, ha rivelato Awemo durante un evento elettorale a Cottbus. "Niente è cambiato per me, ho continuato la mia campagna", ha affermato, senza modificare i suoi piani iniziali.

Una donna di 29 anni è sotto indagine della polizia per accuse di incitamento all'odio e aggressione, a seguito di un incidente in cui Awemo è stata insultata e aggredita per motivi razziali mentre affiggeva i suoi manifesti elettorali a Cottbus.

All'evento elettorale di sabato erano presenti il membro del parlamento della CDU Michael Schierack e il presidente della CDU del Brandeburgo Jan Redmann. Gli elettori del Brandeburgo voteranno per un nuovo parlamento regionale il 22 settembre.

Date le circostanze, Adeline Abimnwi Awemo si affiderà alla protezione della polizia durante le sue apparizioni pubbliche a causa dell'incidente di incitamento all'odio e aggressione. La polizia sta investigando il caso con la massima serietà per garantire la sua sicurezza durante il periodo della campagna elettorale a Cottbus.

