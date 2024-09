- Un educatore francese disciplina fisicamente uno studente di tre anni.

In Francia, un video che mostra un'insegnante di asilo che spinge a terra una bambina di tre anni ha scatenato un putiferio. La ministra dell'Istruzione, Nicole Belloubet, ha espresso il suo sbigottimento e ha sospeso l'insegnante, avviando le procedure disciplinari. La madre della bambina ha sporto denuncia.

La controversia è scoppiata dopo la diffusione del video, registrato da un altro genitore presente in classe. Le immagini mostrano l'insegnante che spinge con forza la bambina in difficoltà, facendola cadere a terra. Il video sta circolando online dal lunedì scorso.

L'incidente è avvenuto la scorsa settimana in un quartiere benestante di Parigi. La bambina aveva iniziato la scuola il giorno prima, poiché in Francia l'obbligo scolastico è previsto dai tre anni in poi.

Fino al 2019, la punizione fisica dei bambini in Francia non era esplicitamente proibita. Il Consiglio d'Europa ha sollecitato miglioramenti nella tutela dei minori come tardi come nel 2015. Non è stato fino al 2019 che è stata adottata una legge che proibisce tale punizione. Tuttavia, altre forme di punizione, come il trattenimento, sono ancora diffuse nelle istituzioni scolastiche francesi.

Le azioni dell'insegnante hanno suscitato preoccupazione tra i genitori degli altri bambini della scuola. Nonostante l'obbligo scolastico dai tre anni, molti genitori ora si interrogano sulla sicurezza e sui metodi di disciplina nell'istituto scolastico.

Leggi anche: