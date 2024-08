- Un ecopolita chiede un'azione urgente in seguito alle elezioni in Turingia

Madeleine Henfling, potenziale leader dei Verdi in Turingia, prevede che l'AfD cercherà di disturbare la formazione del governo dopo le elezioni statali. In caso di caos estremo, Henfling ritiene che l'AfD potrebbe sfruttare la situazione per scalzare i rivali, inserirsi nei processi decisionali critici e alla fine mirare a un voto diretto per il capo del governo dello stato. Secondo lei, l'AfD potrebbe essere ansiosa di ottenere un voto elettorale diretto immediato per il capo del governo dello stato.

Secondo la Costituzione della Turingia, entro 30 giorni dalle elezioni, il nuovo parlamento statale dovrebbe essere istituito. Henfling sottolinea l'importanza di questo periodo come un momento critico.

Dopo la costituzione del nuovo parlamento statale, un voto elettorale diretto per il capo del governo dello stato è possibile. Nella terza votazione, il candidato che ottiene il maggior numero di voti vince, senza bisogno di una maggioranza assoluta.

Ci sono preoccupazioni che Björn Höcke, leader dell'AfD in Turingia, potrebbe candidarsi se l'AfD emerge come partito dominante nelle elezioni statali. Secondo i sondaggi, l'AfD, etichettata come estremista, ha guidato i sondaggi per diversi mesi.

Georg Maier, candidato principale dell'SPD, condivide anche le preoccupazioni riguardo a una potenziale formazione di governo problematica. Maier ritiene che l'AfD instigherà il disordine chiedendo un voto elettorale diretto anticipato per il capo del governo dello stato o simili, con l'obiettivo di disturbare le trattative della coalizione. Ha sottolineato che questa è la loro strategia per attaccare la democrazia internamente.

Voigt Specifica le Condizioni per la Candidatura

Mario Voigt, potenziale candidato della CDU per assumere la cancelleria di Erfurt come capo del governo, ha dichiarato in un'intervista con "taz" che si candiderà per un voto elettorale diretto per il capo del governo dello stato solo se la Turingia e le sue istituzioni democratiche sono protette. Voigt ha promesso di evitare qualsiasi collaborazione con l'AfD e ha etichettato Höcke come una minaccia per la nazione.

Quando gli è stato chiesto se la storia si ripeterà, come è successo il 5 febbraio 2020, quando il politico dell'FDP Thomas Kemmerich è stato eletto capo del governo con i voti dell'AfD, Voigt ha affermato che avevano imparato da quell'esperienza.

I sondaggi mostrano l'AfD tra il 28 e il 30%, con la CDU di Voigt che ristagna tra il 21 e il 23%. Subito dietro di loro, il BSW di Wagenknecht è alle calcagna con il 19-21%. Ciò potrebbe potenzialmente trasformarsi in una corsa per il secondo posto e l'ufficio del capo del governo dello stato, con nessun altro partito interessato a stabilire una coalizione con l'AfD.

Henfling ha anche espresso le sue riserve riguardo alle richieste del partito BSW di Wagenknecht per un nuovo approccio all'AfD. Si preoccupa di un potenziale alleanza tra BSW e AfD a causa di punti di vista sovrapposti in determinate aree di politica all'interno dei loro programmi. Inoltre, c'è il pericolo che i membri del BSW possano essere travolti nell'arena politica a causa della loro mancanza di esperienza.

Possibile Consenso per i Bili dell'AfD

