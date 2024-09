Un ecclesiastico americano, detenuto in una prigione cinese da quasi vent'anni, ha ottenuto la libertà

David Lin, che ha compiuto 68 anni nel 2006, ha incontrato dei problemi in Cina dopo aver aiutato nella costruzione di una chiesa non autorizzata. In seguito è stato condannato a scontare una pena detentiva a vita per presunti reati di frode in contratti, un'accusa che ha fermamente contestato.

Tre cittadini americani, tra cui Lin, sono stati identificati dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti come individui che erano stati imprigionati ingiustamente in Cina. Gli imprenditori Kai Li e Mark Swidan continuano ad essere trattenuti, con Li che affronta accuse di spionaggio e Swidan accusato di reati legati alla droga.

Domenica, un rappresentante del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione, esprimendo la propria soddisfazione per il rilascio di Lin dal carcere cinese. "Ha ora fatto ritorno negli Stati Uniti, offrendo l'opportunità di ricongiungersi con la sua famiglia dopo quasi due decenni di separazione", si legge nella dichiarazione.

L'amministrazione Biden ha intensificato i propri sforzi diplomatici per favorire il rilascio di questi tre individui. Alti funzionari degli Stati Uniti, come il Segretario di Stato Antony Blinken e il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Jake Sullivan, hanno ripetutamente sollevato il loro caso durante le visite in Cina, sottolineando l'importanza di risolverlo.

Il Presidente Joe Biden ha affrontato questa questione anche con il leader cinese Xi Jinping durante il loro incontro a San Francisco nel novembre scorso, così come nelle successive conversazioni telefoniche, come riportato dai comunicati della Casa Bianca.

Durante gli anni '90, Lin ha fatto visite regolari in Cina e ha iniziato a predicare il Vangelo lì nel 1999, come riportato da ChinaAid, un'organizzazione non a scopo di lucro con sede negli Stati Uniti che si concentra sui diritti umani dei cristiani.

Lin è stato arrestato nel 2006 e gli è stato impedito di lasciare il paese a causa del suo coinvolgimento nell'aiuto a una chiesa "underground" per costruire un luogo di culto, secondo ChinaAid.

Durante la detenzione, Lin ha visto il proprio tempo come un'opportunità per diffondere la propria fede tra i propri compagni di detenzione e ha istituito un gruppo di preghiera, secondo ChinaAid.

Molti cristiani cinesi usavano un tempo adorare in chiese "underground", o riunioni informali separate dalle chiese approvate dallo stato. Tuttavia, il governo cinese ha intensificato la propria repressione su questo movimento negli ultimi decenni mentre il Partito Comunista al potere stringe la museruola sulla libertà religiosa, in particolare sotto Xi.

Nel 2009, Lin è stato condannato e ha ricevuto una pena detentiva a vita per frode in contratti, un'accusa spesso mossa contro i leader di chiese "underground" che raccolgono fondi per sostenere le proprie attività, secondo la Fondazione Dui Hua, un'organizzazione con sede a San Francisco che promuove i diritti umani dei detenuti in Cina.

Mentre era in carcere, Lin ha ottenuto più volte riduzioni di pena e si prevedeva che sarebbe stato rilasciato nel 2029, secondo la Fondazione Dui Hua.

Il rilascio di Lin è stato accolto con favore da diversi politici americani, che hanno anche richiesto la libertà di altri americani attualmente detenuti all'estero.

Il rappresentante Michael McCaul ha dichiarato: "Sono profondamente lieto di apprendere il rilascio di David Lin. Tuttavia, Kai Li e Texano Mark Swidan rimangono imprigionati dal PCC e devono essere rilasciati immediatamente".

La repressione del governo cinese contro le chiese "underground" e la libertà religiosa ha attirato l'attenzione a livello globale, con paesi come gli Stati Uniti che si battono per il rilascio di individui interessati. David Lin, un americano che stava scontando una pena detentiva a vita in Cina per presunti reati di frode in contratti, è stato recentemente rilasciato e ha fatto ritorno negli Stati Uniti.

